Cuca tem dúvida sobre quem escalar na vaga de Kaio Jorge no Santos

Cuca comanda treino no CT Rei Pelé - (Foto: Ivan Storti/Santos FC)

Marcos Leonardo ou Lucas Braga? Um dos dois deve substituir Kaio Jorge como centroavante e fechar a escalação do Santos para o jogo diante do Fluminense, domingo, no Maracanã, pelo Brasileirão. O técnico Cuca deve acabar com a dúvida no treino deste sábado.

Raniel era o centroavante do Santos até ser diagnosticado com trombose e passar por cirurgia. Kaio Jorge assumiu a posição e, ao se destacar, chamou atenção da seleção brasileira sub-20. Está em fase de treinos em Itu. Cuca será obrigado a lançar um dos meninos como titular.

Lucas Braga e Marcos Leonardo vêm ganhando chances com frequência no decorrer dos jogos. Mas Cuca não quer queimar etapas. Nada de jogar pressão desnecessária nos jovens atacantes.

A dupla, porém, não vê a hora de ganhar chance como titular e se diz "pronta". Ambos foram decisivos na virada sobre o Defensa y Justicia, terça-feira. Saíram do banco para garantir o 2 a 1. Lucas Braga fez seu primeiro gol como profissional e serviu o companheiro para garantir a virada.

Além da troca do centroavante, o atacante Marinho e o zagueiro Lucas Veríssimo estão recuperados de lesão e voltam no Rio. Madson entra na vaga de Pará, machucado, na lateral direita.

Os meninos estão em alta no Santos. O clube anunciou a renovação com jovem volante Ivonei até julho de 2025. E fez um pré-contrato com Ângelo, de 15 anos, para o profissional. O vínculo será efetivado quando a promessa completar 16 anos.

A diretoria ainda mostrou o seu reconhecimento pelos eternos ídolos. No dia do aniversário de Pelé, bastante homenageado, Edu, Melgálvio, Pepe, Abel e Dorval renovaram o contrato pelo clube. E Clodoaldo e Manoel Maria entraram para o grupo denominado "Ídolos Eternos".