Cruzeiro confirma chegada do zagueiro Eduardo Brock, 7º reforço para temporada

O Cruzeiro anunciou nesta quinta-feira o seu sétimo reforço para a temporada 2021. O time anunciou a contratação do zagueiro Eduardo Brock, que estava no Ceará. O jogador, inclusive, já se apresentou ao clube, na Toca da Raposa II, e assinou um vínculo até o fim do Campeonato Mineiro de 2022.

Nascido em Arroio do Meio (RS), Eduardo Brock, de 29 anos, estava no Ceará desde 2018. Na temporada 2020, disputou 18 jogos com a camisa alvinegra, sendo 13 como titular, e fez parte do elenco campeão da Copa do Nordeste.

Antes, teve passagens por Goiás, onde faturou o Campeonato Goiano de 2018, Paraná, tendo conquistado o acesso à elite do futebol nacional em 2017, Brasil-RS, Juventude, Novo Hamburgo e Grêmio, seu clube formador.

A chegada de Eduardo Brock ajuda o técnico Felipe Conceição a ter mais opções para escalar a zaga do Cruzeiro, que recentemente negociou Cacá com o futebol japonês. Atualmente, o treinador só tem à disposição Manoel, Ramon e Paulo, pois Leo se recupera de uma grave lesão.

Antes de Eduardo Brock, o Cruzeiro havia se reforçado para a temporada 2021 com o lateral-esquerdo Alan Ruschel, os volantes Matheus Barbosa e Matheus Neris, o meia Marcinho e os atacantes Bruno José e Felipe Augusto.

O Cruzeiro vai estrear na temporada 2021 no sábado, quando visitará o Uberlândia, no Parque do Sabiá, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro.