Croata desiste de dupla e Bruno Soares voltará a jogar com Jamie Murray em 2021

Andy Murray, tenista britânico. - (Foto: Andrew Couldridge/Reuters)

O brasileiro Bruno Soares terá um novo/velho parceiro de duplas na temporada de 2021. Pego de surpresa com a decisão do croata Mate Pavic de encerrar a atual parceria ao final deste ano, o tenista mineiro voltará a jogar com o britânico Jamie Murray, irmão mais velho do ex-número 1 do mundo Andy Murray, que foi seu companheiro entre as temporadas de 2016 e 2019.

"O Jamie ficou sabendo que a minha parceria com o Pavic havia terminado e pouco tempo depois recebi uma mensagem dele, avisando o interesse em retomar a parceria", disse Bruno Soares. Ao lado de Murray, o brasileiro conquistou dois títulos de Grand Slam: Aberto da Austrália e US Open, ambos em 2016. A dupla terminou aquela mesma temporada no topo do ranking da ATP. No total, foram 10 títulos conquistados pela parceria mais bem-sucedida da carreira do mineiro.

A parceria com Pavic, que se iniciou na temporada de grama de 2019, rendeu os títulos no US Open deste ano e no Masters 1000 de Xangai, na China, no ano passado, além de finais em Roland Garros, Masters 1000 de Paris e ATP 250 de Estocolmo, na Suécia.

A decisão do croata em terminar a parceria pegou Bruno Soares de surpresa. "Tivemos uma conversa depois da final do Masters 1000 de Paris. O Mate expôs que tinha outros planos e que não queria continuar a parceria. Não concordo com nada do que ele expôs, nós estávamos indo muito bem, ainda mais com o título no US Open e a final em Roland Garros, mas vida que segue. Realmente fui pego de surpresa", revelou.

Apesar da situação, os dois continuam vivos no ATP Finals e em busca de uma vaga na semifinal. A dupla enfrentará os australianos John Peers e Michael Venus nesta sexta-feira, às 9 horas (de Brasília), para tentar a classificação. "Mas vou pensar em 2021 depois. Agora estou focado no Finals e no número 1", finalizou o mineiro, pensando nos objetivos finais do ano. Além de um título inédito na carreira, o mineiro e o croata podem terminar o torneio como a dupla número 1 de 2020.