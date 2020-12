Cristiano Ronaldo perde pênalti e Juventus empata com a Atalanta no Italiano

Cristiano Ronaldo lamenta durante jogo da Juventus - ( Foto: Estadão/Alessandro Di Marco/EFE )

A Juventus desperdiçou nesta quarta-feira chance preciosa de se aproximar dos líderes do Campeonato Italiano. Jogando em casa, em Turim, o atual campeão empatou com a Atalanta por 1 a 1, depois que Cristiano Ronaldo perdeu cobrança de pênalti quando o duelo já estava igualado no placar.

A Juventus chegou aos 24 pontos, a três do líder Milan, que ainda jogará nesta quarta. Se tivesse vencido em casa, o time de Turim poderia ter ficado a apenas um ponto da equipe de Milão. Já a Atalanta tem apenas 18 pontos, no oitavo posto, sem repetir ainda nesta temporada as boas apresentações do último campeonato.

Os dois times, por sinal, vêm fazendo bons e equilibrados duelos na Itália. Em julho, empataram por 2 a 2. No fim do ano passado, a Juventus venceu por 3 a 1. Porém, as partidas anteriores tiveram novo 1 a 1 e um surpreendente 3 a 0 da Atalanta, no ano passado.

Nesta quarta, o equilíbrio voltou a dar o tom no confronto. Artilheiro do Italiano ao lado de Ibrahimovic, com dez gols, Cristiano Ronaldo decepcionou não apenas na cobrança da penalidade. O atacante esteve abaixo em todos os fundamentos, sem dar maiores contribuições ofensivas à Juventus.

Com Ronaldo apagado em campo, coube à Chiesa resolver lá na frente. Um dos melhores jogadores do time nesta temporada, ele recebeu belo passe de Bentancur no meio da defesa e acertou belo chute de fora da área: 1 a 0.

O empate dos visitantes veio apenas no segundo tempo. Aos 12, Remo Freuler aproveitou vacilo da defesa anfitriã e finalizou para as redes. Apenas três minutos depois, Morata sofreu falta dentro da área. Era a oportunidade perfeita para a Juventus marcar o gol da vitória.

Porém, Cristiano Ronaldo bateu mal e o goleiro Gollini caiu no canto certo para fazer a defesa, sem dar qualquer rebote. Na sequência, Gollini ainda fez grande defesa após finalização de Morata, assegurando a igualdade no placar.