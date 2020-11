CRB sofre, mas vence lanterna Oeste e segue em busca do G4 da Série B

O CRB não teve vida fácil contra o lanterna Oeste, mas conseguiu vencer por 2 a 1, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Na noite desta sexta-feira, na Arena Barueri, o time alagoano saiu na frente do placar, sofreu o empate e só conseguiu o gol do triunfo na parte final do duelo. Orinho, contra, e Claudinei, marcaram os gols para o time alagoano, enquanto Vitão descontou.

Com a vitória, o CRB chegou a 29 pontos em oitavo lugar e continua com o objetivo de alcançar o G4, que tem como último integrante o Juventude, com 34 pontos. O resultado vem após duas derrotas seguidas, em jogo que marcou a estreia do técnico Ramon Menezes, ex-Vasco.

O Oeste, por outro lado, vive situação dramática e caminha a passos largos para a Série C. O time, que só tem uma vitória, empatou sem gols com a líder Chapecoense, fora de casa, na última rodada, mas não conseguiu manter o desempenho. Segue com oito pontos, na 20ª e última posição, atrás do Botafogo-SP, com dez pontos a mais - 18. O primeiro fora da zona de rebaixamento é o Vitória, que já tem 24.

Boa parte do primeiro tempo foi morna com os dois times com dificuldades de criação. O Oeste esboçou uma pressão na marcação e tentou chegar com mais perigo em lances de falta na intermediária, mas sem sucesso. O CRB, por outro lado, foi quem tentou trabalhar mais com a bola no chão, mas não conseguiu furar a marcação até os 26 minutos.

Foi quando o placar foi aberto após boa jogada de Luidy pela esquerda. Mesmo marcado por dois jogadores, ele conseguiu ficar com a bola e deu grande passe para Igor Cariús, que cruzou forte para área. Orinho tentou desviar de cabeça e mandou contra o próprio gol.

Na volta do intervalo, porém, o Oeste voltou com muita vontade de empatar, fazendo marcação pressão no CRB. E o gol saiu logo no primeiro minuto com certa redenção de Orinho. Ele cobrou escanteio perigoso e Yuri finalizou para boa defesa do goleiro do time alagoano. Mas no rebote Vitão estava atento e mandou para o gol. O zagueiro ainda marcaria o gol da virada aos 16 minutos, mas foi anulado por conta de um impedimento mal assinalado pela arbitragem.

Depois disso, a partida voltou a ficar cadenciada e sem chances com perigo. Quando tudo caminhava para o empate, saiu o segundo gol do CRB. Ramon fez jogada pela direita, cruzou para área e Bill finalizou em cima da marcação. O rebote, na meia-lua, ficou com Claudinei, que chutou de primeira e marcou um belo gol, com bola rasante.

O CRB conseguiu administrar bem a vantagem e garantiu a vitória. Antes do apito final, porém, ainda deu tempo de uma confusão entre jogadores dos dois times, com expulsões de Ramon Tanque, que entrou no segundo tempo, e Carlos Jatobá, que já estava no banco de reservas, ambos do CRB.

Os times voltam a campo apenas no sábado da próxima semana, dia 21. Às 16h30, o Oeste recebe o Brasil-RS na Arena Barueri. Mais tarde, às 19h, o CRB enfrenta o Náutico, também em casa, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

FICHA TÉCNICA

OESTE 1 X 2 CRB

OESTE - Caíque França; Raí Ramos, Vitão, Luanderson e Orinho (Ramon); Lídio (Bruno Alves), Yuri (Kauã) e Caio Vinícius; Léo Ceará (Madson), Fábio e Pedrinho. Técnico: Roberto Cavalo.

CRB - Victor Souza; Reginaldo Lopes, Gum, Xandão e Igor Cariús; Carlos Jatobá (Adson), Claudinei e Wesley; Luidy (Ramon Tanque), Robinho (Bill) e Daniel Amorim (Iago). Técnico: Ramon Menezes.

GOLS - Ourinho,contra, aos 26 minutos do primeiro tempo. Vitão, a um, e Claudinei, aos 40 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

CARTÕES AMARELOS - Orinho e Yuri (Oeste); Robinho e Ramon Tanque (CRB).

CARTÕES VERMELHOS - Ramon Tanque e Carlos Jatobá (CRB)

RENDA E PUBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).