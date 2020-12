Coutinho admite que está devendo futebol no Barcelona: 'Não é o que esperavam'

Protagonista no Barcelona, Coutinho - (Foto: Miguel Vidal/Reuters)

O Barcelona define a primeira colocação do Grupo G da Liga dos Campeões da Europa nesta terça-feira. Basta um empate, no estádio Camp Nou, em Barcelona, diante da Juventus. Para o brasileiro Philippe Coutinho, é mais uma chance de apagar a má impressão deixada até então no clube. O meia admite que ainda não justificou o investimento e que vem rendendo abaixo do esperado no clube espanhol.

"Claro que sou o primeiro a ficar com raiva porque eu sei que o desempenho não tem sido o que eles esperavam", admitiu Philippe Coutinho nesta segunda-feira. O Barcelona pagou ao Liverpool, em 2018, 120 milhões de euros (quase R$ 613 milhões na cotação atual) para contar com o brasileiro.

Emprestado ao Bayern de Munique na última temporada, Philippe Coutinho voltou ao Camp Nou para ser peça importante na reformulação do clube sob o comando do técnico holandês Ronald Koeman. Mas as apresentações abaixo do esperado já o colocam até como opção de troca com o argentino Paulo Dybala, da própria Juventus.

Philippe Coutinho evita o assunto e prefere mostrar o que vem fazendo para buscar "decolar" no Barcelona. "Comecei a mudar a parte física, acho que era necessário, e também mentalmente. É algo que preciso. O fortalecimento vem me ajudando muito a superar uma fase ruim", disse.

O brasileiro acredita que está reencontrando o melhor físico e pede apenas um pouco de paciência para provar o seu valor neste processo de renovação do clube. "Mudaram o treinador e alguns jogadores que eram peças importantes na equipe. Nós, que ficamos, estamos tentando fazer as coisas funcionarem o mais rápido possível. Queremos melhorar detalhes que não estão indo bem. Internamente, conversamos muito, com o treinador e entre nós", explicou.

O Barcelona vem de uma péssima derrota para o Cádiz, pelo Campeonato Espanhol, por 2 a 1, e espera apagar a má impressão deixada diante da Juventus. "Quando você vem de derrota, há frustração. Mas vejo a equipe realmente ansiosa para mudar isso e ganhar um jogo como o de amanhã (terça-feira)", completou.