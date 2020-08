Correção: Red Bull Bragantino e Botafogo ficam no empate em Bragança Paulista

A nota enviada anteriormente contém um erro no título. Segue a versão corrigida:

Com gol do estreante Matheus Babi, o Botafogo empatou com o Red Bull Bragantino por 1 a 1 no Estádio Nabi Abi Chedid, nesta quarta-feira, em Bragança Paulista (SP), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Este resultado deixa o Bragantino com dois pontos, já que a equipe do interior de São Paulo estreou com empate também por 1 a 1 contra o Santos, na Vila Belmiro. Já o Botafogo, fez sua primeira partida pelo Brasileirão porque o jogo contra o Bahia, pela primeira rodada, foi adiado por conta da disputa da final do Campeonato Baiano.

O Botafogo até começou melhor e pressionou o adversário nos primeiros lances, no entanto, a primeira escapada do Bragantino em contra-ataque já foi fatal. Aos cinco minutos, Morato cruzou da esquerda, Artur tocou de cabeça e Alerrandro completou para o fundo do gol.

Mesmo após o gol, o Botafogo seguia com postura ofensiva, mas era o Bragantino quem criava as principais chances. Alerrandro quase marcou o segundo ainda antes do intervalo. Ele aproveitou bate-rebate dentro da área e bateu para o gol, mas acertou a trave.

No segundo tempo, o Botafogo respondeu com Matheus Babi. Aos 19 minutos, o centroavante recebeu cruzamento de Guilherme Santos e, de carrinho, concluiu para as redes, empatando a partida.

Após a igualdade, o Bragantino passou a buscar o segundo gol uma postura mais ofensiva. O time da casa até criou alguns lances de perigo, mas não teve a mesma qualidade do primeiro tempo para deixar os atacantes em boa situação para finalizar e acabou ficando mesmo no empate.

Os times voltam a campo no próximo domingo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Bragantino visita o Bahia, no Estádio de Pituaçu, em Salvador, enquanto o Botafogo vai ao Castelão para enfrentar o Fortaleza.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 1 X 1 BOTAFOGO

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Aderlan (Weverton), Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar (Bruno Tubarão); Ricardo Ryller (Ytalo), Matheus Jesus e Claudinho; Artur, Alerrandro e Morato (Weverson). Técnico: Felipe Conceição.

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Barrandeguy (Kevin), Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luis; Caio Alexandre (Luiz Otávio), Honda (Rafael Forster) e Bruno Nazário; Rhuan (Guilherme Santos), Matheus Babi e Luis Henrique. Técnico: Paulo Autuori.

GOLS - Alerrandro, aos 6 minutos do primeiro tempo, e Matheus Babi, aos 19 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - André Luiz de Freitas Castro (GO).

CARTÕES AMARELOS - Fabrício Bruno, Ricardo Ryller, Matheus Jesus e Matheus Babi.

LOCAL Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.