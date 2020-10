Com Bergson perto do Fortaleza, Ponte mira contratação de Tiago Orobó

Atacante, Tiago Orobó - (Foto: Bruno Oliveira/Fortaleza EC)

A Ponte Preta segue em busca de um atacante para qualificar ainda mais o elenco do técnico Marcelo Oliveira. A diretoria da equipe alvinegra já aceita perder Bergson. O jogador do Ceará esteve perto do clube, mas acabou se aproximando do Fortaleza, de onde deve vir o tão sonhado "camisa 9" do time campineiro.

O nome ventilado no Moisés Lucarelli é de Tiago Orobó, que não vem sendo muito aproveitado pelo técnico Rogério Ceni no Fortaleza. O atacante fez oito jogos com a camisa tricolor na temporada e marcou apenas um gol. O desempenho no ano vinha sendo excelente no América de Natal, onde fez 20 partidas e anotou 14 gols.

Tiago Orobó tem 26 anos e passou também por Maringá-PR, Jacuipense-BA, Confiança-SE, Campinense-PE, Porto-PE, além de ter se aventurado no futebol dos Emirados Árabes Unidos. Quando estava no América de Natal, vinha sendo um dos artilheiros do país.

Além de Tiago Orobó, a Ponte Preta encaminhou a contratação do zagueiro Ruan Renato, que está sem clube desde que foi dispensado do Botafogo, no final de agosto. Detalhes burocráticos impedem a assinatura e o anúncio oficial.

Além de Ruan Renato, a Ponte Preta já acertou com o atacante Wanderley, ex-Coritiba, e com o lateral Léo Pereira, ex-Treze. Na próxima semana, a diretoria deve confirmar a contratação do volante Barreto, que pertence ao Criciúma, mas estava emprestado ao Red Bull Bragantino.