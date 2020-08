Corinthians volta a jogar mal, mas bate o lanterna Coritiba e obtém a 1ª vitória

O Corinthians conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, ao derrotar o lanterna Coritiba, por 3 a 1, nesta quarta-feira à noite, em Itaquera. Mas a produção do time ficou bem longe de entusiasmar a torcida, que mais uma vez só acompanhou pela televisão.

O melhor do time corintiano só foi apresentado nos últimos 45 minutos, diante de um rival que perdeu as quatro partidas que disputou no Brasileirão e que jogou com dez atletas desde os primeiros 15 minutos de disputa.

O primeiro tempo do Corinthians foi sofrível. Diante de um adversário que vinha de três derrotas consecutivas no campeonato, os comandados de Tiago Nunes, que cumpriu suspensão pela expulsão contra o Grêmio, quase nada mostraram de positivo.

Pelo contrário. O Coritiba até se mostrava um pouco melhor até os 15 minutos, com três finalizações, mas a expulsão infantil de Yan Sasse, que desferiu uma cotovelada em Araos, lembrando a atitude de Leonardo na Copa do Mundo de 1994.

A partir daí, os paranaenses se fecharam e deram espaço para o Corinthians criar jogadas, mas a falta de inspiração, principalmente do meio-campo alvinegro, impediu que a meta de Wilson fosse agredida.

Aos 25 minutos, em um lance bastante discutível, o árbitro catarinense Braulio da Silva Machado viu pênalti de Patrick Vieira em Léo Natel. Jô teve duas chances para marcar e Wilson defendeu as duas. Na primeira chegou a se mexer, mas na segunda foi bem mais uma vez.

Desordenado e sem criatividade, o Corinthians só chegou aos gol, aos 37 minutos, porque o chute despretensioso de Lé Natel desviou na zaga e enganou Wilson. O frágil futebol corintiano foi castigado, aos 42, quando Sassá surgiu sozinho diante de Cássio para empatar.

No intervalo, o auxiliar-técnico Evandro Fornari colocou Éderson e Gustavo Mosquito, forçou as jogadas pelas pontas e trouxe a equipe mais ligada no jogo. Nada especial, mas já serviu para pressionar o fraco Coritiba.

Aos 3 minutos, Jô desviou um cruzamento de Araos e se redimiu em parte dos pênaltis perdidos na primeira etapa: 2 a 1. Mesmo sem brilho, o Corinthians forçou em busca de ampliar o marcador, mas esbarrou na boa atuação de Wilson.

O goleiro paranaense fez pelo menos três belas defesas, mas quase tomou um frango aos 11 minutos, após deixar passar um cruzamento fraco feito por Fagner. Rhodolfo afastou quase em cima da linha.

O Corinthians só foi usar a vantagem de um jogador a mais nos últimos 15 minutos, quando tocou melhor a bola, conseguiu dominar o Coritiba e não sofrer nenhum tipo de surpresa. Aos 38 minutos, Wilson ainda teve tempo de fazer mais uma boa defesa em cabeçada de Jô.

A melhor jogada do Corinthians só foi sair aos 42 e ainda teve a ajuda de uma falha da zaga paranaense. Gustavo Mosquito puxou o contra-ataque e ainda teve fôlego para finalizar. A vitória foi justa, mas elástica para o fraco futebol apresentado pelo atual vice-campeão paulista.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 3 X 1 CORITIBA,

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Sidcley (Lucas Piton); Gabriel (Éderson), Cantillo (Camacho), Ramiro (Gustavo Mosquito) e Araos; Léo Natel (Ruan Oliveira) e Jô. Técnico: Evandro Fornari.

CORITIBA - Wilson; Patrick Vieira, Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Matheus Galdezani (Matheus Sales), Matheus Bueno (Luiz Henrique), Yan Sasse e Neilton (Igor Jesus); Sassá e Robson (Wellisol). Técnico: Eduardo Barroca.

GOLS - Léo Natel aos 37 e Sassá aos 42 minutos do primeiro tempo; Jô aos três e Gustavo Mosquito aos 42 do segundo.

ÁRBITRO - Braulio da Silva Machado (SC).

CARTÕES AMARELOS - Patrick Vieira, Araos, Lucas Piton.

CARTÃO VERMELHO - Yan Sasse.

RENDA E PÚBLICO - Jogo disputado com portões fechados.

LOCAL - Arena Corinthians, em São Paulo.