Corinthians tenta embalar diante do Goiás para iniciar a sonhar com Libertadores

A boa vitória diante do líder São Paulo na rodada passada fez o Corinthians mudar suas metas no Brasileirão. Antes desesperado por causa da ameaça do rebaixamento, agora o time quer emplacar série de vitórias para sonhar com classificação à Libertadores de 2021. Nesta segunda-feira, às 20 horas, a equipe recebe o lanterna Goiás, na Neo Química Arena, com a obrigação de somar os três pontos.

O Corinthians soma 33 pontos e abriu a rodada entre os 10 melhores. Ciente que o G6 tem enorme chance de virar um G8, a meta é não desperdiçar pontos contra equipes da zona de rebaixamento para "entrar na briga" para estar na competição sul-americana no próximo ano. Na atual temporada, caiu na fase prévia diante do Guaraní, do Paraguai, e quer apagar essa mancha.

Com o retorno de Jô, que cumpriu suspensão, e a entrada de Matheus Vital no lugar do contundido Cantillo, o técnico Vagner Mancini espera que a equipe tenha cabeça no lugar e tranquilidade para superar um rival que promete jogar fechado em Itaquera.

O treinador acredita ser um duelo mais complicado que diante do líder justamente pela mudança de postura do rival. Para tanto, reforça a necessidade de contar com um centroavante na área.

"Um jogo de mais paciência, de bola nos pés, de posse de bola, no qual temos de ser agressivos da mesma forma", enfatizou o treinador. "É óbvio que temos extremo respeito com o Goiás, mas acima de tudo, a gente quer manter a boa fase e com a vitória sonhar um pouco mais no campeonato."

Depois do Goiás, o Corinthians visita o Botafogo, outro adversário desesperado. Somar esses seis pontos será vital para definir se o time conseguirá brigar por algo grande num campeonato no qual iniciou muito mal e já trocou duas vezes de comando.

O atual crescimento das últimas rodadas, sobretudo defensivo, aumentou a confiança de todos no clube. São quatro jogos sem derrotas e nenhum gol sofrido.

"É fundamental que a equipe mantenha a mesma disposição e organização que teve diante do São Paulo e nessas últimas partidas. São quatro jogos que não tomamos gol e isso faz com que a gente esteja sempre mais perto de vencer", observou o treinador.

Para evitar surpresas como já ocorreu com Atlético-GO, Botafogo e Fortaleza, ambos em Itaquera, o Corinthians tentará abrir o marcador cedo. Quebrar o paredão defensivo goiano rápido é uma das recomendações de Mancini.

FICHA TÉCNICA

Cássio; Fagner, Gil, Bruno Mendes e Fábio Santos; Gabriel, Ramiro, Matheus Vital e Otero; Casares e Jô. Técnico - Vagner Mancini.

LOCAL - Neo Química Arena, em Itaquera.

HORÁRIO - 20 horas.