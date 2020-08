Corinthians oficializa contratação de Otero, do Atlético-MG

O meia Rómulo Otero - (Foto: Divulgação)

A diretoria do Corinthians oficializou nesta segunda-feira a contratação do meia Rómulo Otero, que pertence ao Atlético-MG. Ele chega ao clube paulista por empréstimo até o final de junho de 2021, sem custos na transferência. Otero será o primeiro venezuelano a defender as cores na história do Corinthians.

"Sempre quis jogar no Corinthians. Não vejo a hora de poder entrar em campo com essa camisa e poder ajudar", declarou Otero, em comunicado divulgado pelo Corinthians, após fazer os exames médicos e assinar o contrato. O clube paulista precisará arcar somente com os salários do jogador - os valores não foram divulgados.

O reforço já era dado como certo nos últimos dias. No domingo, ele chegou a participar normalmente do treino com os demais jogadores do Corinthians. A expectativa é de que Otero esteja em condições de ser relacionado para o duelo contra o Fortaleza, nesta quarta-feira, na Arena Corinthians, no encerramento da quinta rodada do Brasileirão.

Para tanto, o clube paulista precisará correr para apresentar todas as documentações à CBF até esta terça-feira, prazo para que Otero seja inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) a tempo de poder jogar na quarta.

Com passagens por Caracas FC, Huachipato, Al-Wehda e Atlético-MG, Otero vinha perdendo espaço no time mineiro sob o comando do técnico Jorge Sampaoli. E o fato de ter recebido um aumento salarial, previsto em contrato, contribuiu para a direção buscar um novo time para o atleta, de forma a reduzir sua folha salarial.

Otero é o nono reforço do Corinthians na temporada. Antes do venezuelano, chegaram ao clube paulista o lateral Sidcley, os volantes Cantillo e Éderson, o meia Luan e os atacantes Davó, Léo Natel, Jô e Yony González, que teve curta passam pelo time e já foi devolvido ao Benfica.