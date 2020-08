Corinthians confirma que Gil e Léo Natel contraíram coronavírus e são desfalques

O Corinthians informou no início da noite desta terça-feira que o zagueiro Gil e o meia Léo Natel contraíram coronavírus. Os resultados dos testes saíram nesta terça-feira, dia da viagem da delegação para Belo Horizonte, onde o time enfrenta o Atlético-MG na quarta, às 19h15, no Mineirão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

"O Sport Club Corinthians Paulista esclarece que o zagueiro Gil e o atacante Léo Natel são os dois atletas que tiveram os testes de RT-PCR positivo para a Covid-19 e, conforme previsto na Diretriz Técnica Operacional de Retorno das Competições CBF, foram afastados da delegação", afirmou o clube.

Na tarde desta terça-feira, o Corinthians comunicou que três funcionários do clube haviam sido diagnosticados. Horas mais tardes, o clube confirmou o nome dos dois jogadores e disse que um colaborador teve resultado inconclusivo e realizará novo teste. Os exames foram feitos na segunda-feira e tiveram resultados divulgados nesta terça.

"O terceiro membro afastado foi um colaborador que testou inconclusivo no RT-PCR e será submetido a nova testagem", acrescentou o clube, sem revelar a identidade do terceiro infectado.

Durante os exames realizados antes da disputa do Campeonato Paulista, o Corinthians divulgou que 21 jogadores foram diagnosticados com o coronavírus. O volante Victor Cantillo foi infectado com a competição em andamento.

Por ter disputado a final do Estadual, sábado, diante do Palmeiras, o Corinthians teve adiado o jogo da primeira rodada do Brasileiro, que estava previsto para domingo passado, diante do Atlético-GO, em Itaquera.