Copa do Brasil terá confronto entre Flamengo e São Paulo nas quartas de final

Em sorteio realizado nesta sexta-feira, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, foram definidos os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil e o chaveamento até a decisão. O duelo de maior destaque fica para Flamengo x São Paulo. Os outros jogos são: Cuiabá x Grêmio, Internacional x América-MG e Palmeiras x Ceará.

As semifinais também foram definidas. Quem passar de Flamengo x São Paulo vai enfrentar o classificado de Cuiabá x Grêmio. E o outro lado fica para quem avançar de Internacional x América-MG e Ceará x Palmeiras. Os duelos serão disputados nas duas próximas semanas (entre 9 e 20 de novembro). A definição das datas dos confrontos acontecerá nas próximas horas.

Flamengo e São Paulo vão decidir a vaga no estádio do Morumbi, na capital paulista. O duelo entre Cuiabá e Grêmio terá o jogo da volta na arena gremista, em Porto Alegre. Já o confronto entre Internacional e América-MG terá a segunda partida no estádio Independência, em Belo Horizonte. E, por fim, o Palmeiras decide o seu futuro diante do Ceará na Arena Castelão, em Fortaleza.

Além da possibilidade de conquistar um título e a vaga direta na fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores, o campeão da Copa do Brasil ainda vai receber, só pela taça, R$ 54 milhões. Esse valor não conta com as premiações de fases anteriores.

Como aconteceu nas etapas anteriores, não haverá diferença de gols marcados fora de casa. Ou seja, se um time vencer o primeiro jogo por 1 a 0 e perder o outro por 2 a 1, a definição da vaga será nas cobranças de pênaltis. Outra novidade nesta fase é que também já foi definido o chaveamento da semifinal. Nas oitavas, os times que se classificaram tiveram que participar de um novo sorteio.