Contra o Corinthians, Goiás busca primeira vitória longe de Goiânia

Para deixar a lanterna e manter vivo o sonho de permanecer na elite, o Goiás precisa fazer algo inédito neste Brasileirão: ganhar fora de Goiânia. Nesta segunda-feira, o time enfrenta o Corinthians, às 20 horas, na Neo Química Arena, no encerramento da 26ª rodada.

Pior visitante do campeonato, o Goiás tem apenas uma vitória fora de casa, mas foi sobre o rival Atlético-GO, por 1 a 0, no estádio Antônio Accioly, na capital goiana. Fora do estado, o time acumulou quatro empates e sete derrotas.

Os números negativos longe dos seus domínios refletem na tabela de classificação. Com 20 pontos, o Goiás está na lanterna, mas tem a chance de subir até duas posições desde que surpreenda o Corinthians.

Como só o resultado positivo interessa para seguir vivo na luta pela permanência na elite, o Goiás deve atacar o Corinthians na Neo Química Arena. Nem mesmo o fato de o adversário ter vencido o líder São Paulo, por 1 a 0, na última rodada, coloca medo no zagueiro Iago Mendonça.

"Será um jogo difícil, mas cada jogo é um jogo. Não tem essa de ganhou de A, B ou C. Se for assim, também tivemos uma vitória sobre o Internacional, quando era o líder. Então, vamos jogar contra o Corinthians de igual para igual e vamos buscar uma vitória lá em São Paulo", afirmou o defensor.

Os técnicos Augusto César e Glauber Ramos não poderão contar com o zagueiro Fábio Sanches e o volante Ariel Cabral, que receberam o terceiro amarelo no empate sem gols com o Grêmio. Heron retorna de suspensão na defesa e Daniel Oliveira deve substituir o argentino.

GOIÁS - Tadeu, David Duarte, Iago Mendonça e Heron; Shaylon, Miguel Figueira, Breno, Daniel Oliveira e Jéfferson; Fernandão e Rafael Moura.