Comissão técnica do Operário Futebol Clube define elenco para nova temporada do Estadual

O novo elenco está animado para nova temporada - (Foto: Divulgação)

Confirmado pela comissão técnica do Operário Futebol Clube, Glauber Caldas, Rafael Lucas e Caio Lucas se encontraram ontem (16) à tarde na sede do clube, no bairro Monte Castelo em Campo Grande para acertar os últimos detalhes para receber ainda nessa semana os primeiros atletas que formarão o elenco para a disputa do Estadual.

Glauber vai para sua terceira temporada à frente de uma equipe principal e a segunda no Galo. "Com trabalho, dedicação e união de todos dentro do Operário, acreditamos que podemos crescer e ter bons resultados", frisa.

O cardiologista e especialista em Medicina do Esporte, Valdir Torres, é quem segue à frente do departamento médico. Os atletas que chegarem no decorrer da semana ficarão no alojamento do clube para, no sábado (20), passarem por exames.

Por questões jurídicas e trabalhistas, o nome de cada atleta que vai integrar o Galo em 2021 só pode ser divulgado pelo clube após a assinatura do contrato. A previsão é na próxima semana todos já estejam prontos, havendo assim a divulgação.