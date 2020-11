Comercial entra com recurso no TJD para adiar jogo de sábado pelo Estadual

Último jogo entre as duas equipes, em Março desse ano - (Foto: Franz Mendes)

Na tarde desta sexta-feira (27) o presidente o do Esporte Clube Comercial, Claudio Barbosa, entrou com o pedido de adiamento da partida contra o Operário Futebol Clube pela volta do Campeonato Estadual que está marcada para retornar amanhã (28) às 15h no estádio Pedro Pedrossian, o Morenão.

O pedido foi encaminhado ao Tribunal de Justiça Desportiva (TJD). São dois os motivos que fizeram o time entrar com esse recurso, um deles é o pedido de readequação na tabela de classificação após as desistências do Corumbaense e Maracaju.

“Devido a essas saídas a tabela se altera. A SERC Chapadão ficaria em segundo lugar, o Comercial em quarto e Operário em quinto, nesse caso a vantagem de jogar por dois resultados iguais seria nossa”, alegou o presidente.

O outro motivo é a má qualidade do gramado do estádio Morenão. “Não tem condições de praticar futebol profissional naquele estádio, é até perigoso para os atletas se machucarem”, relata.

Imagem feita ontem do gramado do Morenão

A reportagem entrou em contato com a Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte) que informou por meio de sua assessoria que tem conhecimento do caso que tramita no TJD, mas que afirma que o jogo deve acontecer normalmente neste fim de semana.