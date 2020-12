Comercial e Operário decidem vaga na semifinal do Estadual em meio a aumento da pandemia

Esporte Clube Comercial e Operário Futebol Clube jogam hoje (2) o segundo jogo das quartas de final do Campeonato Sul-Mato-Grossense - (Foto: Franz Mendes)

Esporte Clube Comercial e Operário Futebol Clube jogam hoje (2) o segundo jogo das quartas de final do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol no Morenão às 20h30.

Por ter vencido o duelo de ida por 1 a 0, no último sábado (28), o Galo tem a vantagem para chegar à semifinal.

A volta do futebol no Estado, no entanto, acontece em um momento em que os números da pandemia voltam a subir. Em boletim divulgado hoje pela Secretária Estadual de Saúde, em um dia 951 pessoas infectadas pela Covid-19. A média móvel de 921,4 casos ao dia.

Os números preocupam os dirigentes dos times da Capital. O presidente do Operário, Estavão Petrallas, destaca que preferia a volta do futebol apenas no ano que vem. “A nossa proposta era que em janeiro de 2021 fosse terminado o campeonato de 2020”, diz. Os times estão tomando todos os cuidados necessários e realizando testes enviados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Mesmo atento aos cuidados, o presidente do Comercial, Cláudio Barbosa está preocupado. “Esse crescimento da pandemia e o contagio nos grandes clubes do Brasil deixa a gente assustado, pois mesmo fazendo com toda a prevenção ficamos preocupados”, afirmou o dirigente.

Desde a volta do futebol no Brasil, em julho, diversos times tiveram surto de coronavírus em seus elencos. Só no ultimo mês 12 clubes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro tiveram desfalques devido a contaminação de seus jogadores.

No Mato Grosso do Sul o futebol estava parado desde março e a volta aconteceu no ultimo sábado (28). A volta estava definida desde o dia 26 de outubro.