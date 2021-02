Com um gol de Gabriel Jesus, City derrota Burnley e mantém a liderança no Inglês

Gabriel Jesus - Foto: Estadão

O Manchester City deu mais uma passo em direção ao título do Campeonato Inglês, ao derrotar, nesta quarta-feira, o Burnley, por 2 a 0, no campo do adversário. Com o resultado, o time do técnico Pep Guardiola chegou aos 47 pontos, em 21 jogos. Já os anfitriões permanecem com 22 pontos, em 17º lugar.

O domínio do jogo foi todo do City, que conseguiu abrir o placar logo aos três minutos com Gabriel Jesus. O atacante brasileiro mostrou oportunismo para pegar o rebote do goleiro Pope, após finalização de Bernardo Silva.

Com a vantagem no placar e a fragilidade do adversário, o City diminuiu o ritmo e o jogo ficou desinteressante. Mas, aos 38 minutos, Gundogan fez boa jogada pela direita e cruzou forte para a chegada decidida de Sterling.

Sem ser incomodado, o City soube gastar o tempo para garantir a 14ª vitória na temporada. O time ainda soma cinco empates e apenas duas derrotas no Inglês.

Em outro jogo desta quarta-feira, o Leicester sofreu um pouco no início da partida, mas foi buscar mais três pontos diante do Fulham no campo do rival. O placar foi aberto aos 17 minutos, com Iheanacho, após um contragolpe muito bem arquitetado por James Maddison.

No fim da primeira etapa ainda havia tempo para mais uma assistência de Maddison desta vez para o gol de Justin. Nos 45 minutos finais, o time da casa não teve forças para reagir e o Leicester festejou poder se manter entre os primeiros colocados.