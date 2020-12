Com torcedores na arquibancada, Arsenal goleia time austríaco na Liga Europa

Contando com o apoio de 2 mil torcedores nas arquibancadas do Emirates Stadium, o Arsenal não decepcionou seus fãs nesta quinta-feira. Mesmo já classificado ao mata-mata da Liga Europa, o time londrino goleou o Rapid Wien por 4 a 1 e poderia ter vencido até com maior vantagem. Pablo Marí, ex-Flamengo, marcou um dos gols da equipe da casa.

O jogo desta quinta foi o primeiro evento oficial esportivo de alto nível na Inglaterra a contar com torcida desde o dia 11 de março, quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou oficialmente a pandemia. No total, os fãs do Arsenal precisaram esperar 271 dias para poderem rever seu time in loco.

A Grã-Bretanha é o local com maior número de mortes por covid-19 na Europa, superando 60 mil. Foram 414 óbitos somente nesta quinta. Nas arquibancadas, os torcedores se posicionaram com distanciamento social, com intervalos de dois a três assentos entre eles, formando algo parecido com um mosaico. E não esqueceram dos hábitos pré-pandemia, com cânticos de incentivo e também de provocação ao eterno rival Tottenham.

Com a bola rolando, o Arsenal abriu o placar logo aos 10 minutos, com Lacazette. Sete minutos depois, Pablo Marí anotou o segundo. Após cobrança de escanteio na área, o zagueiro subiu mais que a marcação e cabeceou no canto. Antes do intervalo, o time da casa chegou ao terceiro gol, com Edward Nketiah, aos 44.

No segundo tempo, os austríacos descontaram logo no primeiro minuto. Após bate-rebate na área e duas finalizações sem sucesso, Koya Kitagawa pegou mal na bola, mas conseguiu vencer a defesa londrina para marcar o primeiro gol do time austríaco.

Mas, aos 20, o Arsenal tratou de resolver a partida e acabar com qualquer expectativa de reação do rival. O ataque londrino aproveitou vacilada da defesa austríaca e Maitland-Niles cruzou rasteiro da esquerda para Smith-Rowe só completar para as redes, com facilidade.

Com o triunfo, manteve seu aproveitamento de 100% na Liga Europa, com cinco vitórias em cinco jogos e 15 pontos conquistados. Assegurou, assim, a primeira colocação do Grupo B - já estava classificado antes deste jogo. A segunda posição da chave é do Molde, que bateu o Dundalk por 3 a 1.

Na última rodada, no dia 10, o Molde e o Rapid Wien vão decidir a segunda vaga do grupo na próxima fase. Isso porque o Mole, com nove pontos, três acima da equipe austríaca. Os dois times vão se enfrentar em Viena.

Pelo Grupo A, a Roma também entrou em campo já classificada nesta quinta. Mesmo assim, não aliviou diante do Young Boys e venceu por 3 a 1, na Itália. Borja Mayoral, Riccardo Calafiori e Edin Dzeko marcaram os gols italianos, enquanto Jean Pierre Nsame anotou o gol de honra dos visitantes.

A Roma lidera a chave, com 13 pontos, contra sete do Young Boys. O Cluj, que empatou sem gols com o CSKA-Sofia, está em terceiro, com cinco pontos, e ainda tem chance de classificação.

No Grupo D, Benfica e Rangers venceram seus jogos, chegaram aos 11 pontos e selaram suas vagas no mata-mata. Em Portugal, o time de Jorge Jesus goleou o Lech Poznan por 4 a 0. Everton Cebolinha passou em branco. Em Glasgow, o Rangers superou o Standard Liège por 3 a 2.

Pelo Grupo C, Bayer Leverkusen e Slavia Praga garantiram seus lugares no mata-mata da Liga Europa com vitórias nesta quinta. Fora de casa, o time alemão bateu o Nice por 3 a 2. Na República Checa, o time de Praga superou o Hapoel Beer Sheva por 3 a 0. Ambos chegaram aos 12 pontos e não podem mais ser alcançados pelos rivais na última rodada, na próxima semana.

O Grupo E também definiu seus classificados com uma rodada de antecedência. Granada e PSV Eindhoven se classificaram. O time holandês avançou ao superar justamente o Granada por 1 a 0. O time espanhol avançou porque o PAOK foi batido pelo Omonia Nicósia por 2 a 1. Assim, o Granada, com dez pontos, não pode mais ser superado pelo PAOK na tabela. O PSV soma nove e também está fora do alcance do terceiro e quarto colocados da chave.

Já o Grupo F segue indefinido, após dois empates nesta quinta. AZ Alkmaar e Napoli ficaram no 1 a 1, enquanto Real Sociedad e Rijeka marcaram dois gols cada. O Napoli ocupa a liderança, com dez pontos, mas pode ser superado tanto pela Real Sociedad quanto pelo AZ Alkmaar, ambos com oito pontos.