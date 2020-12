Com só 2 jogos na Série B, experiente Héber Roberto Lopes apitará Guarani x Ponte - ( Foto: Estadão )

A CBF definiu a arbitragem do clássico campineiro entre Guarani e Ponte Preta, marcado para a próxima terça-feira, às 19h15, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 33.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A aposta é na experiência de Héber Roberto Lopes, com mais de 350 jogos apitados na elite do futebol nacional.

Héber tem 48 anos e é o árbitro mais experiente em atividade do quadro da CBF. A última partida apitada foi a vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre o Botafogo, no Engenhão, no domingo.

Apesar da experiência, Héber não vem sendo escalado constantemente em jogos da Série B. Na temporada 2020, apitou apenas duas partidas: o empate do Cruzeiro com o CRB, por 1 a 1, em setembro, e a igualdade sem gols entre Vitória e Náutico, em agosto.

O duelo valerá muito em termos de classificação. Ambos brigam pelo acesso. O Guarani é o sexto colocado, com 47 pontos, contra 46 da Ponte, em sexto. O Juventude, primeiro clube dentro do G4, tem 49.

Antes do dérbi, a Ponte Preta enfrentará o Juventude na quarta-feira, às 17h, no Alfredo Jaconi. O Guarani entrará em campo no sábado, às 21h, para encarar o América, no Brinco de Ouro.