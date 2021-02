Com show coletivo, 76ers batem Raptors e lideram no Leste; Nets vencem 7ª seguida

Com mais um resultado positivo, os 76ers chegaram ao retrospecto de 21 vitórias e 11 derrotas - (Foto: AP / Chris O'Meara)

O Philadelphia 76ers mostrou na rodada de terça-feira da NBA que tem um time competitivo para briga pelo título da temporada. Líder da Conferência Leste, a equipe da Filadélfia teve todos os seus titulares com dígito duplo em pontuação na vitória sobre o Toronto Raptors por 109 a 102, na Amalie Arena, em Tampa, na Flórida, onde o time canadense manda seus jogos.

Com mais um resultado positivo, os 76ers se recuperaram da derrota no último domingo para os mesmos Raptors e chegaram ao retrospecto de 21 vitórias e 11 derrotas. Do outro lado, o time de Toronto perdeu o embalo de quatro vitórias consecutivas e com uma campanha de 50% de aproveitamento (16-16) segue no quinto lugar da mesma conferência.

Tobias Harris (23 pontos, sete rebotes e cinco assistências), Furkan Korkmaz (19 pontos e sete rebotes), Joel Embiid (18 pontos e 12 rebotes) e Ben Simmons (15 pontos, nove rebotes e sete assistências) foram os destaques do time vencedor. Pelos Raptors, Norman Powell foi o maior cestinha com 24 pontos, além de quatro rebotes, seis assistências e três roubos de bola.

Na cola dos 76ers está o Brooklyn Nets, que voltou para casa depois de uma sequência de jogos pela costa oeste dos Estados Unidos e derrotou o Sacramento Kings por 127 a 118, em Nova York. Essa foi a sétima vitória consecutiva da equipe, que está com apenas uma derrota a mais que o rival da Filadélfia.

O armador James Harden garantiu mais um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) na carreira com 29 pontos, 11 rebotes e 14 assistências. Os outro quatro titulares também marcaram mais de 10 pontos cada, sendo que Kyrie Irving contribuiu com 21, além de sete assistências.

Na Califórnia, um dia depois de surpreender o Los Angeles Lakers, atual campeão da NBA, o Washington Wizards tentou repetir a dose no ginásio Staples Centers diante do Los Angeles Clippers, mas ficou apenas na vontade. Com uma atuação especial de Kawhi Leonard e Paul George, o time da casa não deu qualquer chance e venceu por 135 a 116.

Agora com 23 vitórias em 33 jogos, os Clippers se solidificam na vice-liderança e dão um passo adiante no intuito de não deixarem o Utah Jazz (25 triunfos em 31 partidas) desgarrar ainda mais na liderança da Conferência Oeste.

Em grande noite, Kawhi Leonard (32 pontos e sete rebotes) e Paul George (30 pontos e seis rebotes) sobraram, combinando quase metade da pontuação da franquia de Los Angeles. Nos Wizards, Bradley Beal (28 pontos e 10 assistências) e Russell Westbrook (20 pontos, 10 assistências e nove rebotes) fizeram de tudo um pouco, mas não puderam evitar a derrota.

Mais uma vez o brasileiro Raulzinho deu o seu recado. O armador entrou e jogou 20 minutos, marcando 11 pontos (acertou as duas bolas de 3 que tentou) e conseguindo ainda um rebote e uma assistência.

Confira a rodada de terça-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers 112 x 111 Atlanta Hawks

Orlando Magic 93 x 105 Detroit Pistons

Brooklyn Nets 127 x 118 Sacramento Kings

New York Knicks 106 x 114 Golden State Warriors

Toronto Raptors 102 x 109 Philadelphia 76ers

Dallas Mavericks 110 x 107 Boston Celtics

Milwaukee Bucks 139 x 112 Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets 111 x 106 Portland Trail Blazers

Los Angeles Clippers 135 x 116 Washington Wizards

Confira a rodada de quarta-feira da NBA:

Indiana Pacers x Golden State Warriors

Atlanta Hawks x Boston Celtics

Cleveland Cavaliers x Houston Rockets

Miami Heat x Toronto Raptors

Chicago Bulls x Minnesota Timberwolves

New Orleans Pelicans x Detroit Pistons

Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs

Phoenix Suns x Charlotte Hornets

Utah Jazz x Los Angeles Lakers