Com ruptura de ligamento no cotovelo, Keno vira baixa no Atlético-MG

O técnico Jorge Sampaoli perdeu um importante jogador no Atlético Mineiro na briga pelo título do Brasileirão. O atacante Keno teve confirmada nesta quarta-feira grave lesão no cotovelo que o deixará afastado do time por tempo indeterminado. Exames constataram que o jogador sofreu uma ruptura dos ligamentos do cotovelo esquerdo.

"O atacante Keno realizou exames de imagem que evidenciaram luxação com ruptura dos ligamentos do cotovelo esquerdo. O jogador já iniciou tratamento conservador e permanecerá com o cotovelo imobilizado pelos próximos dias", anunciou o clube mineiro, em comunicado, ao explicar que o jogador não será submetido a cirurgia.

O Atlético não apontou estimativa de retorno do atleta. "O tempo de recuperação dependerá da evolução do quadro e ele ficará em tratamento intensivo para retornar aos gramados o mais breve possível."

Keno se machucou na noite de terça-feira, durante a partida contra o Santos, pelo Brasileirão. Ele caiu de mau jeito num lance de contra-ataque, forçando o cotovelo contra o chão. Com muita dor, deixou o gramado do Mineirão direto ao hospital, de maca.

O atacante vinha sendo um dos principais jogadores da equipe mineira no Brasileirão. Sem ele, Sampaoli tem a sua disposição Eduardo Sasha, Marrony, Savinho, Tardelli e Marquinhos.

Na briga pelo título, o Atlético ocupa o terceiro posto da tabela, com 57 pontos, a cinco de distância do líder Internacional. No entanto, o time mineiro poderá cair para o quarto lugar nesta quinta se o Flamengo vencer o Grêmio, em jogo atrasado. O time carioca alcançaria os 58 pontos e passaria a figurar na vice-liderança.