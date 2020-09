Lucas Crispim causa dúvidas quanto a sua presença no jogo contra o Brasil de Pelotas

A participação do meia, pela nona rodada da Série B do Brasileirão, pode fazer a diferença - (Foto: Santos FC/Site Oficial)

O técnico Ricardo Catalá pode ter uma baixa importante para o jogo de sábado, contra o Brasil de Pelotas, no Brinco de Ouro da Princesa, pela nona rodada da Série B do Brasileiro. O meia Lucas Crispim é dúvida devido a um problema muscular.

O camisa 10 sentiu a contusão durante a vitória bugrina sobre o Operário, por 2 a 1, em Ponta Grossa (PR), no último sábado, e foi substituído por Bruno Sávio no intervalo. Crispim já realizou exames, mas o Guarani ainda não divulgou os resultados.

Caso seja vetado pelo departamento médico, o meia vai ser desfalque pela primeira vez na Série B. Nesta temporada, Lucas Crispim disputou 20 partidas e marcou um gol.

Ricardo Catalá vai aguardar um posicionamento dos médicos para saber se vai poder contar com o camisa 10 ou não. Se a resposta for negativa, a tendência é que o treinador coloque Bruno Sávio, alteração que já foi feita durante o jogo com o Operário.

Apesar de ter vencido na rodada passada, o Guarani ainda está em situação delicada, na 14ª colocação, com sete pontos, dois a mais que o Cruzeiro, primeiro da zona de rebaixamento.