Com pandemia, Eliminatórias da Ásia para a Copa de 2022 são adiadas para 2021

Em um comunicado oficial emitido nesta quarta-feira em conjunto pela Fifa e pela Confederação Asiática de Futebol (AFC, na sigla em inglês), as rodadas das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2022, que será no Catar, previstas para esse ano foram adiadas para 2021, em datas a serem definidas, por causa da pandemia do novo coronavírus.

A segunda rodada das Eliminatórias estava originalmente programada para acontecer durante as datas Fifa para seleções em outubro e novembro, mas ela não irá acontecer devido à "situação da covid-19 em muitos países". É a segunda vez que o qualificatório, que também servem como caminho para a Copa da Ásia de 2023 na China, é adiado, já que os jogos de março e junho também foram adiados devido à pandemia.

"Com o objetivo de proteger a saúde e a segurança de todos os participantes, a FIFA e a AFC continuarão a trabalhar juntos para monitorar de perto a situação na região e identificar novas datas para as respectivas partidas de qualificação. Mais detalhes sobre as novas datas para a próxima rodada de partidas de qualificação para a Copa do Mundo FIFA 2022 e a Copa Asiática da AFC 2023 serão anunciados em devido tempo", disse o comunicado das duas entidades.

Antes desta medida, e de acordo com o calendário inicial, até final de 2020 ficariam definidas as 12 seleções que iriam disputar a terceira e última fase da qualificação asiática para a Copa do Mundo.

A decisão da FIFA e da AFC acontece quando os principais campeonatos nacionais de países asiáticos já foram retomados, com China, Japão, Coreia do Sul e Austrália adotando um rígido protocolo de saúde, muito semelhante ao que tem acontecido em quase todo o mundo.