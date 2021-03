Com novos donos e em busca da reação na F-1, Williams apresenta carro para 2021

Em busca da reação na Fórmula 1, a Williams apresentou nesta sexta-feira seu novo carro, para a temporada 2021. O modelo FW43B recupera a cor azul, pouco usada nos últimos anos, com tons mais claros e escuros. De acordo com a direção da equipe britânica, o objetivo é "capturar o espírito do passado do time".

A pintura, portanto, é bem diferente da temporada passada, quando predominavam o branco e o vermelho, com detalhes em azul. Agora a dianteira do modelo é quase toda branca, com o azul dominando os dois terços finais do veículo, ao lado da cor preta.

Liderada pelos pilotos titulares George Russell e Nicholas Latifi, a Williams fará neste ano sua primeira temporada completa sob nova direção. O fundados Sir Frank Williams havia vendido o time durante a temporada 2020 para o grupo de investimentos Dorilton Capital.

"Estamos desenvolvendo uma estratégia com objetivos de curto, médio e longo prazo ao invés de afirmarmos que, em 2022, queremos ou precisamos vencer. Teremos objetivos realistas", declarou o alemão Jost Capito, novo chefe da equipe.

Sem dar prazos, ele prometeu recuperar os tempos áureos da Williams. "Acreditamos que podemos fazer isso de uma forma muito estratégica e focada no retorno de volta ao topo do grid."

O lançamento desta sexta, contudo, enfrentou um imprevisto. O time pretendia apresentar o novo carro por um aplicativo de celular, pelo qual os fãs poderiam ver o modelo em primeira mão, em realidade aumentada. No entanto, o aplicativo sofreu um ataque hacker, o que fez a direção do time abandonar a ideia.

"Planejamos revelar o FW43B com um app de realidade aumentada, mas isso não será possível por terem hackeado a plataforma. Estávamos ansiosos para dividir essa experiência com os fãs. Queremos nos desculpar por isso não ser possível", lamentou a direção da Williams, em comunicado.