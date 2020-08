Com nome publicado no BID, Torrent está liberado para estrear pelo Fla no domingo

Domenèc Torrent comandará o Flamengo contra o Atlético-MG - (Foto: Divulgação/Jovem Pan)

O Flamengo terá em campo a estreia de seu novo treinador. Nesta sexta-feira, o nome do espanhol Domènec Torrent, contratado há uma semana para substituir o português Jorge Jesus, apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o que o libera para estar junto com o time no jogo contra o Atlético-MG, neste domingo, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela rodada inaugural do Campeonato Brasileiro.

O último passo para a regularização de Torrent ocorreu ainda na madrugada desta sexta-feira, quando o seu nome foi publicado no Diário Oficial da União (DOU), após ter o seu visto de trabalho aprovado pelo governo brasileiro.

A diretoria do Flamengo trabalhou durante toda a semana para conseguir os documentos necessários para a inscrição do treinador. Foram apontadas algumas pendências na documentação para que ela fosse regularizada. O processo com profissionais estrangeiros é mais demorado, pois envolve, por exemplo, a obtenção de carteira de identidade, CPF e carteira de trabalho.

O treinador espanhol - auxiliar de Pep Guardiola no Barcelona, no Bayern de Munique e no Manchester City - chegou ao Brasil na última segunda-feira e no mesmo dia iniciou o seu trabalho em campo, no CT Ninho do Urubu, já que queria treinar o time nesta última semana de preparação para o começo do Brasileirão.

Para estreia contra o Atlético-MG, a única dúvida é em relação ao lateral-direito Rafinha, que se recuperou de entorse no tornozelo esquerdo, mas ainda terá a sua situação física avaliada pela comissão técnica. O lateral-esquerdo Filipe Luís, livre de uma lesão na panturrilha direita, está à disposição.