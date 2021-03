Com grande atuação coletiva, Celtics derrotam Raptors; Suns vencem a 4ª seguida

Em um jogo entre equipes com momentos bem distintos na temporada regular, o Boston Celtics superou o Toronto Raptors por 132 a 125, no ginásio TD Garden, em Boston, pela rodada de quinta-feira da NBA, a última antes da parada para o All-Star Game. O time da casa engatou a sua quarta vitória consecutiva e está na quarta posição da Conferência Leste. Sofrendo com os afastamentos pelos protocolos de saúde da liga, a franquia do Canadá agora soma quatro derrotas nos últimos cinco jogos.

O time da casa teve grande atuação tanto dos titulares quanto dos reservas, somando oito jogadores com mais de 10 pontos. Confirmados no All-Star Game, Jayson Tatum e Jaylen Brown foram os destaques dos Celtics. Tatum anotou 27 pontos, 12 rebotes e cinco assistências, enquanto que Brown fez 21 pontos, sete rebotes e quatro assistências.

Já os Raptors entraram na partida com os desfalques de três titulares (Pascal Siakam, Fred VanVleet e OG Anunoby) e do próprio técnico Nick Nurse. O time visitante ficou limitado a utilizar apenas três atletas entre os reservas. Chris Boucher, com 30 pontos e cinco rebotes, foi o cestinha da noite.

Quem também vive grande fase é o Phoenix Suns. O time do Arizona recebeu o Golden State Warriors e venceu com tranquilidade pelo placar de 120 a 98. Com a vitória, a quarta consecutiva, se mantém em segundo lugar na Conferência Oeste, enquanto que a equipe da Califórnia cai para a nona colocação.

Os Suns se aproveitaram da ausência de Stephen Curry e Draymond Green, ambos poupados, para conquistar a oitava vitória nos últimos 10 jogos. Sete jogadores da equipe atingiram dígitos duplos em pontuação. O destaque foi o armador Cameron Payne, que saiu do banco de reservas e obteve 17 pontos, cinco rebotes, 10 assistências e três roubos de bola.

Em Indianápolis, a boa sequência do Denver Nuggets continua. A equipe do Colorado venceu o Indiana Pacers por 113 a 103 e chegou à quarta vitória consecutiva. Mesmo fora de casa e desfalcado de nomes importantes como Paul Millsap, JaMychal Green e Gary Harris, os Nuggets se impuseram e controlaram o jogo praticamente do início ao fim.

O trio Jamal Murray, Nikola Jokic e Michael Porter Jr. foi determinante para a vitória dos visitantes. Porter foi o cestinha com 24 pontos e 11 rebotes. Jokic, por sua vez, ficou próximo do "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos), que seria o 51.º na carreira, com 20 pontos, 12 rebotes e oito assistências.

Com a parada para o All-Star Game, que será neste domingo na cidade de Atlanta, a temporada regular da NBA será retomada na próxima quarta-feira. Serão apenas dois jogos neste dia: Memphis Grizzlies x Washington Wizards e Dallas Mavericks x San Antonio Spurs.

Confira a rodada de quinta-feira da NBA:

Boston Celtics 132 x 125 Toronto Raptors

Washington Wizards 119 x 117 Los Angeles Clippers

New York Knicks 114 x 104 Detroit Pistons

Indiana Pacers 103 x 113 Denver Nuggets

Memphis Grizzlies 111 x 112 Milwaukee Bucks

New Orleans Pelicans 93 x 103 Miami Heat

San Antonio Spurs 102 x 107 Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns 120 x 98 Golden State Warriors

Portland Trail Blazers 123 x 119 Sacramento Kings