Com gols de pênalti de Marinho, Santos vence Grêmio e sobe para 6º no Brasileirão

Santos vence Grêmio e sobe para 6º no Brasileirão - ( Foto: Estadão )

Marinho não para de ser decisivo para o Santos. Recuperado de incômodo na coxa que o deixou de fora do clássico contra o Corinthians, retornou neste domingo, criou as principais jogadas do time e marcou, de pênalti, os gols da vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, na Vila Belmiro, colocando a equipe na sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos.

Eleito o melhor jogador do torneio em setembro, Marinho manteve o nível e chegou aos dez gols, na vice-artilharia do torneio, atrás apenas de Thiago Galhardo, do Internacional. Na comemoração dos gols deste domingo, pedalou, aprovando o retorno de Robinho ao clube - ele assinou por cinco meses no último sábado, com a diretoria sendo criticada por contratar um jogador condenado por violência sexual na Itália.

Com brilho de Marinho, o Santos foi superior em quase todo o jogo, mas correu riscos pelas chances desperdiçadas no primeiro tempo e por ter diminuído o ritmo na etapa final diante de um Grêmio cheio de desfalques e que fugiu ao seu estilo de posse de bola e controle do meio-campo. Ainda assim, o time paulista ampliou a sua invencibilidade para 12 jogos, a maior entre os clubes da Série A, e ainda pôs fim a uma série de três empates no seu estádio.

Os times voltarão a jogar na quarta-feira, ambos em casa, com o Santos recebendo o Atlético-GO, enquanto o Grêmio enfrentará o Botafogo, em busca da reabilitação e de melhorar uma campanha em que soma apenas 17 pontos, na zona intermediária da classificação.

O JOGO - Mesmo sem treinar a semana toda, Marinho foi escalado por Cuca no ataque do Santos, fazendo o seu retorno ao time, assim como Lucas Veríssimo, também recuperado de lesão, e Arthur Gomes, livre de suspensão. Já o Grêmio entrou em campo cheio de desfalques: Matheus Henrique, Jean Pyerre, Alisson, Geromel e Kannemann estavam indisponíveis, mas com Vanderlei, pela primeira vez de volta à Vila Belmiro como adversário desde a sua saída, no gol.

As ausências e retornos foram determinantes para o que aconteceu no primeiro tempo na Vila. Com o meio-campo e a defesa desfigurados, o Grêmio não conseguiu reter a posse de bola, exibiu insegurança defensiva e só foi aparecer no campo de ataque em lances esporádicos e depois dos 30 minutos, em um cabeceio de Diego Souza e em chute de longe de Pepê.

E o Santos aproveitou. Se posicionou no campo de ataque, contou com bons passes de Jobson na criação das jogadas e a participação constante e decisiva de Marinho, aproveitando a liberdade dada por Cuca, sem uma posição fixa no ataque. Foi dele, afinal, o gol que abriu o placar, com uma cavadinha, aos 19 minutos, em pênalti assinalado após toque com o braço na bola de Paulo Miranda.

A sensação, porém, foi de que o Santos poderia ter feito mais. Tanto que Arthur Gomes perdeu chance clara de cabeça no início, Kaio Jorge parou em Vanderlei em chute de fora da área, de onde Jean Mota acertou a trave e Pituca quase fez um golaço de letra antes do intervalo.

A atuação ruim do Grêmio na etapa final indicava um cenário parecido no segundo tempo. Só que o Santos diminuiu o ritmo, com exceção de Marinho, que acertou a trave logo nos primeiros minutos. Assim, o time gaúcho se manteve vivo no jogo. O primeiro aviso veio em um lance confuso com Cortez, que parou em João Paulo. E o gol de empate saiu aos 27, após belo passe de Pepê para Diego Souza finalizar da entrada da área: 1 a 1.

Mas no pior momento do Santos no jogo, Marinho apareceu de novo. Sofreu pênalti de David Braz, assinalado após consulta ao VAR, e o converteu, aos 34, garantindo o triunfo. E ainda poderia ter saído mais, pois por duas vezes ele colocou companheiros em boas condições de finalizar - Madson e Lucas Veríssimo -, mas parando em Vanderlei.

Como o gol não saiu, o Santos quase foi vazado no fim, não fosse uma difícil defesa de João Paulo em tentativa de Maicon. Um sinal claro de que faltou juízo ao time neste domingo. Mas não o talento de Marinho, que ainda cavou a expulsão de David Braz nos acréscimos.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS 2 X 1 GRÊMIO

SANTOS - João Paulo; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan (Laércio); Jobson, Diego Pituca e Jean Mota (Madson); Marinho, Kaio Jorge (Lucas Lourenço) e Arthur Gomes. Técnico: Cuca.

GRÊMIO - Vanderlei, Orejuela, Paulo Miranda (Rodrigues), David Braz e Cortez (Diogo Barbosa); Lucas Silva (Maicon), Thaciano, Luiz Fernando e Robinho (Isaque); Pepê e Diego Souza (Everton). Técnico: Renato Gaúcho.

ÁRBITRO - Braulio da Silva Machado (Fifa/SC).

GOLS - Marinho, aos 19 minutos do primeiro tempo e aos 34 minutos do segundo tempo; Diego Souza, aos 27 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jobson, Marinho (Santos); Robinho e Rodrigues (Grêmio).

CARTÃO VERMELHO - David Braz (Grêmio).

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP)