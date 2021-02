Com gol do colombiano Muriel nos acréscimos, Atalanta vence o Cagliari

Atalanta - Foto: Reprodução/Atalanta

Muriel mais uma vez foi decisivo para a Atalanta na temporada. O colombiano saiu do banco de reservas para anotar um golaço nos acréscimos e definir a suada vitória de sua equipe em visita ao Cagliari, por 1 a 0, pelo Campeonato Italiano.

O atacante concluiu com perfeição a jogada individual e fez a Atalanta encostar no G4 do Italiano. Foi o 13.° gol do colombiano, uma espécie de 12.° jogador da equipe. Ele atuou por 22 minutos e mais uma vez deixou o campo como herói.

A Atalanta subiu para o sétimo lugar, com 40 pontos, perdendo nos critérios de desempate para Lazio e Napoli, e a apenas dois pontos da Juventus, na quarta colocação.

A equipe de Bérgamo foi beneficiada por uma marcação polêmica do VAR. O árbitro anotou um pênalti para os donos da casa, no último lance, mas acabou voltando atrás após ver o vídeo. O lance foi bastante interpretativo e muitos anotariam a infração. O jogador do Cagliari ia chutar e foi calçado.

Com mais um tropeço, o Cagliari permanece com apenas 15 pontos, seriamente ameaçado de rebaixamento. Não conseguiu sair da zona de queda e deixou o campo reclamando bastante da arbitragem.

Em outro confronto do Italiano neste domingo, a Sampdoria levou a melhor sobre a Fiorentina, por 2 a 1, em casa. Com 30 pontos, subiu para o décimo lugar. Quagliarella entrou aos 21 do segundo tempo e, após cinco minutos, fez o gol da vitória, se isolando como o segundo maior artilheiro do clube, com 92 gols. Perde apenas para Roberto Mancini. Baldé havia aberto o placar e Vlahovic empatado para a Fiorentina. Com a derrota, o time de Florença segue ameaçado. É o 16.°, com somente 22 pontos.