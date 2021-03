Com gol de Richarlison, Everton derrota o Southampton no Campeonato Inglês

Richarlison comemora o gol da vitória do Everton contra o Southampton - (Foto: Peter Byrne/Reuters)

O brasileiro Richarlison foi o autor do gol da vitória do Everton sobre o Southampton, por 1 a 0, nesta segunda-feira, em Liverpool, pelo Campeonato Inglês. Com o resultado, o time de Liverpool está na sétima colocação, com 43 pontos, nove atrás do líder Manchester City.

O jogo foi intensamente disputado, com as equipes se revezando no campo de ataque e construindo boas jogadas. A ousadia do Southampton custou caro. Logo aos nove minutos, Gylfi Sigurdsson aproveitou o espaço deixado na intermediária ofensiva para lançar Richarlison. O atacante demonstrou frieza e competência para abrir o placar.

Aos 26, a equipe do Everton festejou o segundo gol, marcado por Michael Keane, mas o VAR foi acionado e flagrou posição de impedimento do zagueiro e de Mason Holgate, seu companheiro de setor defensivo. Na segunda etapa, o jogo permaneceu bastante movimentado, mas os ataques não tiveram êxito sobre as defesas.

Com vinte vitórias consecutivas, juntando todas as competições que disputa, o Manchester City tenta se aproximar ainda mais do título desta temporada, ao enfrentar, nesta terça-feira, o

Wolverhampton Wanderers, no Etijad Stadium, em Manchester.