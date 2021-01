Com gol de pênalti de Neymar no retorno, PSG conquista a Supercopa da França

Na volta de Neymar aos gramados após um mês afastado, o Paris Saint-Germain conquistou mais um título. Em Lens, derrotou o Olympique de Marselha por 2 a 1 para faturar a Supercopa da França. O brasileiro, que deixou o banco de reservas durante o segundo tempo, marcou o segundo gol do seu time, em cobrança de pênalti.

Neymar não atuava desde 13 de dezembro, quando sofreu lesão no tornozelo esquerdo, em partida contra o Lyon, após entrada dura de Thiago Mendes. Ele vinha em boa fase, sendo decisivo para a classificação do seu time às oitavas de final da Liga dos Campeões, tendo marcado seis gols nos cinco jogos que disputou na fase de grupos. Agora, na temporada 2020/2021, soma 10 gols em 13 jogos disputados pelo clube.

O primeiro desses 13 compromissos foi exatamente diante do Olympique. Em 13 de setembro, o time de Marselha venceu por 1 a 0, pelo Campeonato Francês, no Parque dos Príncipes. O brasileiro foi expulso após dar um tapa no espanhol Álvaro González, a quem acusou de racismo. Nesta quarta-feira, então, eles se reencontraram em Lens.

Como Neymar estava sem ritmo de jogo, o técnico Mauricio Pochettino optou por apostar em um trio ofensivo composto por Di María, Icardi e Mbappé. E tendo o argentino como seu mais perigoso jogador, o PSG dominou completamente o primeiro tempo, quase não tendo trabalho na defesa.

Icardi teve uma boa chance em cabeceio e um gol anulado antes de abrir o placar aos 39 minutos, aproveitando rebote de Mandanda após finalização dele próprio. Nos acréscimos, ainda acertou o travessão. E além do seu gol, outro anulado pela arbitragem foi de Mbappé. Ainda assim, o PSG foi ao intervalo em vantagem.

O segundo tempo foi bem mais complicado para o PSG, que viu o Olympique crescer, criando três chances claras de gol, exigindo defesas de Navas em duas delas. Aos 20 minutos, Pochettino acionou Neymar, que entrou na vaga de Di María. Ele teve um início discreto, arriscando, sem muito perigo, uma cobrança de falta, que desviou na barreira.

Mas no fim, marcou o segundo gol do PSG, depois de a arbitragem marcar pênalti em Icardi, numa decisão em que contou com o auxílio do VAR. Aos 39 minutos, Neymar cobrou o pênalti no meio do gol, ampliando a vantagem do time parisiense. O Olympique ainda diminuiu aos 44, com Payet. Mas depois o time parisiense conseguiu sustentar a vantagem para garantir o título.

Como venceu os três torneios nacionais da França na temporada passada - o campeonato, a copa e a copa da liga -, o PSG encarou o vice-campeão nacional, Olympique, na Supercopa da França. E agora ganhou a competição pela décima vez, sendo a oitava seguida.