Com gol de Lucas Moura, Tottenham vence fora e reage na Liga Europa; Roma goleia

Com gol do brasileiro Lucas Moura, o Tottenham voltou a vencer na Liga Europa e reagiu no Grupo J da competição europeia nesta quinta-feira. Fora de casa, na Bulgária, o time londrino derrotou o Ludogorets Razgrad por 3 a 1. Pela mesma rodada, a Roma goleou e o Napoli e o Bayer Leverkusen venceram.

Em Razgrad, a vitória do Tottenham começou a ser construída aos 13 minutos, com o 200º gol de Harry Kane pela equipe inglesa. Ainda no primeiro tempo, Lucas Moura aumentou a vantagem para os visitantes aos 33. Aos 5 do segundo tempo, Claudiu Keseru descontou para o Ludogorets, mas Giovani Lo Celso garantiu o segundo triunfo do Tottenham na competição aos 17 minutos.

Com o resultado, o Tottenham chegou aos mesmos seis pontos do Royal Antuérpia, mas ocupa o segundo lugar por ter vantagem no confronto direto. Ainda nesta quinta, o Royal enfrentará o LASK Linz, em casa.

Pelo Grupo A, a Roma aplicou 5 a 0 no Cluj, na Itália. Henrikh Mkhitaryan, Roger Ibanez, Borja Mayoral, duas vezes, e Pedro Rodriguez marcaram os gols da partida. Com o triunfo, o time italiano ampliou a vantagem na ponta da chave, agora com sete pontos. O Cluj, por sua vez, soma quatro.

O Grupo F, que conta com o Napoli, é o mais embolado até agora. Após vencer o Rijeka por 2 a 1, fora de casa, o time italiano chegou aos mesmos seis pontos de AZ Alkmaar, que lidera, e Real Sociedad, que figura no terceiro posto. Apenas o saldo de gols e o número de gols marcados separam as três equipes. Diego Demme e Filip Braut, contra, balançaram as redes pelo Napoli nesta quinta. A Real Sociedad bateu o AZ Alkmaar por 1 a 0.

Pelo Grupo C, o Bayer Leverkusen superou o Hapoel Beer Sheva por 4 a 2, fora de casa. Leon Bailey foi o destaque da partida ao marcar dois gols para os alemães, que ocupam o segundo posto da chave, com seis pontos. O Slavia Prague chegou à mesma pontuação e alcançou a liderança do grupo ao vencer o Nice por 3 a 2. O time checo conquistou a vitória mesmo contando com apenas 14 jogadores à disposição da comissão técnica, em razão de um surto de covid-19 no elenco.

Pelo Grupo E, o PSV Eindhoven foi goleado pelo PAOK por 4 a 1, enquanto o Granada ganhou do Omonia Nicósia por 2 a 0. No Grupo D, a rodada teve muitos gols. Benfica e Rangers empataram por 3 a 3 e o Lech Poznan superou o Standard Liège por 3 a 1.

Ainda nesta quinta, o Rapid Wien bateu o Dundalk por 4 a 3, pelo Grupo B; e o Sivasspor derrotou o Qarabag por 2 a 0, pelo Grupo I.