Com falha de Alisson, Liverpool leva virada do Leicester e perde a 3ª seguida

O Leicester conseguiu uma importante vitória para se consolidar no G4 do Campeonato Inglês. Neste sábado, se aproveitando de uma falha do goleiro Alisson, derrotou o Liverpool por 3 a 1, em casa, em partida válida pela 24.ª rodada da competição. Foi a terceira derrota seguida do atual campeão nacional. E essa de virada, com 3 gols sofridos em apenas 7 minutos.

O resultado consolida o Leicester na zona de classificação à Liga dos Campeões, em segundo lugar, com 46 pontos e um de vantagem para o Manchester United, que só vai entrar em campo no domingo. Já o Liverpool, cada vez mais distante da possibilidade de defender o título conquistado na temporada passada, parou nos 40 pontos, em quarto lugar e sob risco de ser ultrapassado por outros rivais no complemento da rodada, casos de Chelsea e West Ham, que vão jogar na segunda-feira.

Os problemas de lesão na defesa voltaram a afetar a escalação do Liverpool, que promoveu a estreia de Ozan Kabak, de 20 anos, ao lado do improvisado Henderson, para compor a dupla de zaga. Ainda assim, o time conseguiu não ser vazado no movimentado primeiro tempo.

O Liverpool, inclusive, dominou o começo do duelo, mas não abriu o placar, muito em função das boas defesas de Schmeichel. Mas o Leicester cresceu no fim da primeira etapa. Pressionou o time visitante, parando em Alisson e no travessão em um disparo de Vardy, o que levou a etapa inicial a terminar sem gols.

Os gols, então, ficaram reservados para a etapa final. E quem marcou primeiro foi o Liverpool. Aos 21 minutos, mesmo cercado por três marcadores, Firmino, de costas, conseguiu achar Salah, que bateu de primeira e colocado, para fazer 1 a 0.

Mas aí o Leicester reagiu e empatou o duelo aos 32, em lances com participação decisiva do VAR. Primeiro, apontou que a falta em Barnes foi fora da grande área, anulando o pênalti marcado. Depois, a batida de Maddison entrou na meta, mas inicialmente o gol havia sido invalidado por tentativa de desvio de Amartey. Mas o vídeo mostrou que ele não estava impedido, o que permitiu a validação do gol.

E a virada do Leicester foi quase instantânea. Aos 35 minutos, após lançamento longo de Tielemans, Alisson saiu do gol para tentar dar um chutão e se atrapalhou com Kabak. A bola sobrou para Vardy, que empurrou para o gol vazio, aproveitando o erro do brasileiro, que já havia falhado na derrota para o Manchester City, no último domingo.

A virada pareceu nocautear o Liverpool, que não reagiu e ainda viu Alisson evitar outro gol de Vardy, aos 38. No minuto seguinte, porém, Salah errou e Ndidi lançou Barnes, que bateu colocado para fazer 3 a 1, definindo o triunfo do Leicester.

Os times agora terão compromissos por competições europeias. O Liverpool enfrentará o RB Leipzig pela Liga dos Campeões na terça-feira, em Budapeste. E o Leicester vai visitar o Slavia Praga pela Liga Europa na quinta.