Com dores no joelho, atacante Júnior Todinho preocupa no Guarani

O caso do atacante Júnior Todinho é o que mais preocupa - (Foto: David Oliveira/Guarani)

O Guarani vive um grande momento na Série B do Campeonato Brasileiro, mas nem tudo é motivo para comemorar. Nesta quarta-feira, o clube de Campinas atualizou a situação dos jogadores que estão no departamento médico. O caso do atacante Júnior Todinho é o que mais preocupa.

De acordo com o clube, o artilheiro bugrino na temporada, com 11 gols, "sofreu um transtorno interno no joelho direito, já iniciou o tratamento, mas ainda não é possível traçar uma expectativa de retorno".

Autor de dois gols nos últimos dois jogos depois de quase ser negociado com o futebol do Vietnã, o atacante Waguininho será melhor avaliado. O clube não deu maiores informações sobre a sua situação.

Por outro lado, o meia Murilo Rangel, que desfalcou o Guarani contra o Operário por conta de dores no joelho, só sofreu um trauma e já foi liberado para retornar aos treinamentos, ficando à disposição de Felipe Conceição no jogo de domingo, diante do Brasil, em Pelotas.

Embalado por duas vitórias seguidas, o Guarani entrou de vez na briga por uma vaga no G-4 com a goleada sobre o Operário, por 3 a 0. O time está na sétima colocação, com 40 pontos, quatro a menos que o quarto colocado Cuiabá.