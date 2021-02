Com dores, Monteiro perde de argentino e cai nas quartas de final em Córdoba

Sem esconder o cansaço e dores na perna direita, o tenista brasileiro Thiago Monteiro foi eliminado nas quartas de final do Torneio de Córdoba, na Argentina, na noite desta sexta-feira. O número 1 do Brasil foi derrotado pelo local Juan Manuel Cerundolo por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 2/6 e 6/3.

Foi a segunda vez neste ano que Monteiro alcançou a fase de quartas de final de um torneio de nível ATP, no caso 250. Antes atingiu esta rodada no ATP 250 de Melbourne, na Austrália, no preparatório disputado às vésperas do Aberto da Austrália. Na sequência, ele vai disputar o ATP 250 de Buenos Aires, também na Argentina.

Nesta sexta, o cearense não escondeu as dores na perna direita durante o jogo, porém evitou atribuir a derrota ao desconforto muscular. "Senti dores durante o segundo set, um incômodo no adutor. Talvez seja uma contratura, não deve ter sido nada muito sério, mas não influenciou tanto no resultado", comentou.

"O adversário foi muito sólido. Ele tem um jogo muito diferente do que estou acostumado a jogar, com muita bola alta e variação. É um bom jogador e que exige muito, ele teve o mérito de vencer o jogo. Não consegui encontrar uma forma de ser agressivo com consistência, cometi muitos erros e isso custou um pouco o jogo, principalmente no terceiro set", analisou Monteiro.

Na semifinal, Cerundolo fará um confronto argentino com Federico Coria. A outra vaga na final será decidida entre Facundo Bagnis, outro tenista da casa, e o espanhol Albert Ramos-Vinolas, responsável por eliminar o cabeça de chave número 1 e favorito da casa, Diego Schwartzman, por 6/1, 4/6 e 6/3.