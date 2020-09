Com dois de Ansu Fati e um de Messi, Barcelona goleia na estreia pelo Espanhol

Ronald Koeman, novo técnico do Barcelona - (Foto: Divulgação/Barcelona)

O Barcelona de Roland Koeman mostrou neste domingo que tem tudo para ser um terror para as defesas adversárias. Em sua estreia no comando da equipe, o técnico holandês viu seus jogadores não darem qualquer chance ao Villarreal com a goleada por 4 a 0, no estádio Camp Nou, em Barcelona, com os quatro gols sendo marcados ainda no primeiro tempo. O destaque ficou para o jovem atacante Ansu Fati, que balançou as redes duas vezes. O craque argentino Lionel Messi fez o seu em cobrança de pênalti.

Com a vitória, o Barcelona chegou aos primeiros três pontos no Campeonato Espanhol, na 13.ª posição com dois jogos a menos. Por ter jogado as fases finais da Liga dos Campeões da Europa em agosto, o time teve um tempo a mais de férias e só estreou na competição agora. Na próxima rodada, a equipe terá pela frente o Celta, nesta quinta-feira, fora de casa. Já o Villarreal estacionou nos quatro pontos, em oitavo lugar.

Em campo, o Barcelona iniciou a partida com o ritmo acelerado e conseguiu abrir 2 a 0 em apenas 19 minutos. Aos 14, Lenglet lançou Jordi Alba pela esquerda e o lateral tocou na medida para Ansu Fati na entrada da área. O atacante espanhol chegou batendo forte de primeira e mandou no alto para abrir o placar.

Cinco minutos depois, os mandantes ampliaram a vantagem. O brasileiro Philippe Coutinho recebeu com liberdade no meio de campo, avançou pela intermediária e tocou na medida para Ansu Fati, que invadiu a área e tirou do goleiro para fazer o seu segundo no jogo. Na sequência, o atacante sofreu pênalti e Messi bateu no canto direito para fazer o terceiro.

Ainda antes do intervalo deu tempo para o Barcelona chegar ao quarto gol. Messi desceu pela esquerda e cruzou para Sergio Busquets dentro da área. No entanto, o zagueiro Pau Torres tentou interceptar e mandou contra a sua própria meta.

Agora com a camisa 14, Philippe Coutinho voltou a atuar por um jogo oficial pelo Barcelona depois de um ano e quatro meses. Bastante acionado pelo lado esquerdo, fez o jogo do time fluir. Foi substituído na metade do segundo tempo, quando o jogo já estava resolvido.

OUTROS JOGOS - O domingo também teve outra estreia no Campeonato Espanhol. Campeão da Liga Europa, o Sevilla foi outro time a ganhar mais tempo de férias e voltou com tudo para a temporada 2020/2021. Fora de casa, ganhou do Cádiz por 3 a 1 e recuperou um pouco da confiança perdida com a derrota de virada na prorrogação para o Bayern de Munique, na última quinta-feira, pela Supercopa da Europa.

Os gols em Cádiz, todos no segundo tempo, foram marcados pelo atacante holandês Luuk De Jong, pelo espanhol Munir El Haddadi e pelo meia croata Ivan Rakitic. Salvi Sanchez havia aberto o placar para os mandantes.

Também neste domingo, o Valladolid, time que tem o brasileiro Ronaldo Fenômeno como presidente, empatou em casa por 1 a 1 contra o Celta.