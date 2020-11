Com covid-19, Marta é cortada da seleção brasileira para amistosos contra Equador

Marta foi cortada com covid-19 - (Foto: Daniela Porcelli/CBF)

A seleção brasileira feminina de futebol teve neste sábado um importante desfalque, antes mesmo do início dos treinamentos, para dois amistosos contra o Equador, em São Paulo, que servem de preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, adiados para o ano que vem. A atacante Marta testou positivo para a covid-19 no exame que antecede à apresentação e foi cortada pela técnica sueca Pia Sundhage.

De acordo com a CBF, o departamento médico da seleção brasileira feminina já comunicou o clube de Marta, o Orlando Pride, dos Estados Unidos, sobre o resultado do exame e prestará toda a assistência necessária.

A defensora Camila, do Avaí/Kindermann-SC, time que está na decisão do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, foi convocada por Pia Sundhage para defender o Brasil nos jogos contra o Equador que serão realizados no próximo dia 27, na Neo Química Arena, e em 1.º de dezembro, no estádio do Morumbi.

Camila estava na lista de atletas convocadas pelo técnico Jonas Urias para o período de preparação com a seleção brasileira sub-20, em Pinheiral (RJ). A defensora integrará pela primeira vez a equipe principal.

A apresentação das 25 jogadoras convocadas por Pia Sundhage está marcada esta segunda-feira, em Guarulhos (SP). A seleção brasileira feminina realizará os treinamentos no CT Joaquim Grava, do Corinthians.

Nas últimas duas datas Fifa, a técnica sueca comandou dois períodos de preparação na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), em setembro, e em Portimão (Portugal), em outubro. O último duelo da equipe foi no Torneio Internacional da França, em março deste ano, quando enfrentou Canadá, França e Holanda.