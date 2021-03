Com cores da bandeira da Rússia, Haas apresenta carro para temporada 2021 da F-1

A escuderia americana Haas apresentou nesta quinta-feira o seu carro para a temporada 2021 da Fórmula 1. O veículo, modelo VF-21, carrega as cores presentes na bandeira da Rússia, país-sede de seu patrocinador, a Uralkali. Neste ano, o alemão Mick Schumacher, filho da lenda Michael Schumacher, e o russo Nikita Mazepin, filho do patrocinador, estarão à frente do cockpit. O brasileiro Pietro Fittipaldi, que estreou na categoria em 2020, no GP de Sakhir, no Bahrein, será o piloto de testes, com contrato renovado.

O layout do carro é bastante diferente daquele apresentado no último ano. Em contrapartida, o veículo é praticamente o mesmo. Segundo o chefe da equipe americana, Guenther Steiner, a justificativa para a inexistência de modificações no VF-21 acontece pelo fato de os esforços da Haas estarem concentrados em 2022, quando planeja ser mais competitiva na categoria.

"Não é segredo que o VF-21 não vai ser desenvolvido, já que vamos concentrar nossas energias desde agora no carro de 2022 e, esperamos, que seja um grid mais igual. Todos nós sabemos o que esperar nesta temporada em termos de competição, mas temos de garantir que vamos estar lá para tirar proveito das oportunidades quando elas surgirem", explicou Steiner.

Além da mudança de layout, houve a troca de pilotos no cockpit. Desde 2017, a escuderia contava com o francês Romain Grosjean, que sofreu um grave acidente na temporada passada, e o dinamarquês Kevin Magnussen. Agora, Mick Schumacher e Nikita Mazepin assumem as vagas.

Com o anúncio feito nesta quinta-feira, a Haas tornou-se a oitava equipe a apresentar o carro de 2021. O veículo deve estrear nas pistas no próximo dia 12, no circuito de Sakhir, no Bahrein.