Com cesta no último segundo, Sacramento vence Denver por 124 a 122 na prorrogação

Sacramento Kings derrotou o Denver Nuggets com cesta no último segundo - (Foto: David Zalubowski/AFP)

Em um final cinematográfico, o Sacramento Kings derrotou o Denver Nuggets, por 124 a 122, na prorrogação, na rodada da noite de quarta-feira da NBA. A cesta decisiva ocorreu no último segundo e foi feira por Buddy Hield.

O lance final do jogo ocorreu quando Harrison Barnes roubou a bola de Nikola Jokic, o melhor do jogo, tentou a bandeja e foi interceptado por Will Barton. No rebote, Buddy Hield garantiu a vitória de Sacramento e correu direto para o vestiário.

Apesar do grave erro, Jokic teve atuação espetacular, ao marcar 29 pontos, 15 rebotes e 14 assistências. O sérvio liderou o time principalmente nos dois primeiros quartos, quando o time da casa terminou com vantagem no placar de 60 a 53.

Com grande entrosamento de Harrison Barnes, Buddy Hield e De'Aaron Fox, o Denver conseguiu a virada no terceiro quarto: 89 a 84. Os Kings reagiram e empataram o duelo no tempo normal (112 pontos) e levaram o jogo para uma equilibrada prorrogação, decidida apenas no último lance.

Outros jogos: Indiana 121 x 107 New York, Philadelphia 113 x 107 Washington, Toronto 99 x 113 New Orleans e Atlanta 124 x 104 Chicago.