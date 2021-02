Com bela atuação de Haaland, autor de 2 gols, Borussia Dortmund derrota o Sevilla

O Borussia Dortmund obteve um importante resultado, nesta quarta-feira, ao derrotar o Sevilla, na Espanha, por 3 a 2, em duelo de ida válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Agora, na partida de volta, em 9 de março, os alemães poderão perder por até 1 a 0 ou 2 a 1 que ainda assim estarão classificados para a próxima fase.

Sempre com a iniciativa do jogo, o Sevilla conseguiu abrir o placar em sua primeira chegada logo aos sete minutos, com Suso, que teve a liberdade para ajeitar, chutar e ainda teve a ajuda de um desvio no zagueiro Hummels, atrapalhando ação do goleiro Hitz.

O Sevilla continuou no ataque, apesar da vantagem no placar, e deixou espaços para o forte contragolpe do Dortmund. O empate veio aos 19, com Dahoud, que bateu bonito de fora da área no ângulo superior esquerdo de Bounou.

O panorama do jogo foi muito favorável aos alemães. Aos 27, o artilheiro norueguês Haaland arrancou com a bola dominada, tabelou com Sancho e virou o placar. Em novo contra-ataque, desta vez puxado por Reus, Haaland fez o segundo dele e o terceiro do Dortmund.

No segundo tempo, o Sevilla ficou o tempo todo no ataque, mas não teve competência para criar jogadas. Suas melhores oportunidades surgiram em bolas paradas. Hitz com duas boas defesas foi um obstáculo para os espanhóis, que conseguiram o segundo gol, aos 39 minutos, com De Jong, ao surgir por trás da zaga, após levantamento em cobrança de falta.

Os minutos finais da partida foram de pressão da equipe da casa, mas sem levar perigo ao gol do time alemão, que abdicou do ataque, satisfeito com a vantagem que levou para o segundo duelo.