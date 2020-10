Com ataque discreto, Tottenham vence Burnley e segue perto dos líderes do Inglês

Harry Kane escorou de cabeça na primeira trave e Son completou, também de cabeça, para as redes - (Foto: Lindsey Parnaby/AFP)

Longe de mostrar o mesmo poder de fogo do seu ataque exibido nas últimas partidas, o Tottenham teve desempenho discreto nesta segunda-feira, mas venceu o Burnley por 1 a 0, fora de casa, no encerramento da sexta rodada do Campeonato Inglês. Heung-Min Son marcou o único gol do confronto.

O time de Londres aparece na quinta colocação da tabela, com 11 pontos, dois atrás dos líderes Everton e Liverpool - o Everton é o primeiro colocado por ter maior saldo de gols. Já o Burnley figura dentro da zona de rebaixamento, no 18º posto, com apenas um ponto somado em cinco jogos.

O Tottenham vinha de goleadas e placares elásticos mesmo em empates, nos últimos jogos. Só neste mês, o time comandado pelo técnico José Mourinho goleou o Maccabi Haifa por 7 a 2, aplicou um surpreendente 6 a 1 no Manchester United e bateu o Linz por 3 a 0. Mesmo quando empatou, com o West Ham, marcou três gols.

Nesta segunda, porém, o ataque foi econômico. Com Lucas Moura como titular, o Tottenham esteve abaixo do esperado no primeiro tempo. E, no segundo, demorou para engrenar. Son era um dos poucos que se salvava no setor. Ele teve boa chance de abrir o placar aos 28 minutos da etapa final.

E, dois minutos depois, garantiu a vitória dos visitantes. Após cobrança de escanteio na área, Harry Kane escorou de cabeça na primeira trave e Son completou, também de cabeça, para as redes.

Antes disso, na etapa inicial, o Burnley também teve suas chances e quase abriu o placar aos 20 minutos. Mas Ashley Barnes estava em posição de impedimento antes de mandar para as redes.

O Tottenham volta a campo já na quinta desta semana para mais um duelo da Liga Europa. O adversário será o Antuérpia, fora de casa, pela fase de grupos.

Mais cedo, nesta segunda, Brighton e West Bromwich empataram por 1 a 1, na casa do primeiro. Jake Livermore, contra, e Karlan Grant marcaram os gols da partida. O Brighton é o 16º colocado, com cinco pontos, uma posição logo acima do adversário, que soma três pontos.