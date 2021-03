Com assistências de Lukaku e gols de Alexis Sanchez, Inter derrota o Parma

Jogadores do Milan comemoram vitória sobre o Bologna - (Foto: Giorgio Benvenuti/ EFE)

Foi mais difícil que o planejado, mas a líder Internazionale de Milão obteve mais uma vitória no Campeonato Italiano, ao derrotar, nesta quinta-feira, o penúltimo colocado Parma, no campo do adversário por 2 a 1.

Com o resultado, o time de Milão chegou aos 59 pontos e abriu seis de vantagem para o vice-líder Milan, enquanto Juventus (um jogo a menos) e Atalanta somam 49. O Parma acumula apenas 15 pontos.

O destaque na 18ª vitória da Inter foi a dupla de ataque formada por Lukaku e Alexis Sanchez. Os dois foram os protagonistas nos dois gols, com assistências do belga e gols do chileno.

Em um jogo surpreendentemente bem disputado, os gols só saíram na etapa final. Aos dez, Lukaku lançou e Alexis Sanchez, no meio da zaga adversária, surgiu rápido e eficiente para abrir o placar.

Aos 17, em jogada rápida, Lukaku carregou a bola, chamou a marcação e rolou na meia esquerda para Sanchez, já dentro da área, tocar com categoria no contrapé do goleiro Luigi Sepe.

O gol de honra do Parma foi muito bonito. O brasileiro Hernani pegou de primeira um cruzamento de Giuseppe Pezzella, que veio da esquerda.