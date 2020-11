Com apoio da Fundesporte, Track Day leva motovelocidade a pilotos amadores e profissionais

Track Day leva motovelocidade a pilotos amadores e profissionais - (Fotos: Divulgação/CBM)

Com apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), a Federação de Motociclismo de Mato Grosso do Sul (Femems) promove no final de semana, dias 28 e 29 de novembro, o Track Day, no Autódromo Internacional Orlando Moura, em Campo Grande (MS).

O evento, trazido por um grupo de apaixonados por velocidade sobre duas rodas, é direcionado a pilotos e motociclistas em geral, interessados em aprimorar técnicas de pilotagem para competições ou até mesmo para trafegar bem nas vias da cidade.

O diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda, destaca que o evento é uma forma de fomentar a motovelocidade em Mato Grosso do Sul. “Acredito que o Track Day irá impulsionar o esporte no nosso Estado e vai atrair, sem dúvidas, novos praticantes”.

O evento terá como instrutor Ricardo Hayashi

O Track Day é organizado para que pessoas não profissionais possam conduzir um veículo na pista, principalmente sentindo a emoção de pilotar em um autódromo. Os inscritos terão como instrutor o piloto profissional Ricardo Seiji Hayashi, um dos nomes mais conhecidos do SuperBike, principal campeonato mundial de corrida na categoria, que utiliza motocicletas modificadas de produção. “Esse evento sempre foi cogitado, porém, tínhamos muitas dificuldades burocráticas. Todos que forem irão se divertir muito”, frisa Hayashi.

No Autódromo Internacional de Campo Grande, os corredores aprenderão a identificar os momentos e locais corretos para acelerar a moto, por exemplo. O intuito é formar pilotos que possam competir em eventos locais da categoria. “Tentaremos fazer um campeonato de motovelocidade aqui em Campo Grande”, explica Hayashi.

No sábado (28) pela manhã, a partir das 7 horas, está programado o curso teórico. Em seguida, os participantes formam as baterias de treinos. As largadas oficiais acontecem no domingo (29). Estão confirmadas, a princípio, três categorias: pró, light e escola. O Track Day na Capital tem o suporte da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) e cumprirá protocolos de biossegurança estabelecidos por órgãos sanitários, por conta do novo coronavírus (Covid-19).

Interessados em participar devem entrar em contato com a organização, por meio do telefone (18) 99608-0299.