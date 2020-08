Com apoio da Fundesporte, Federação Estadual de Judô lança Desafio de Judô Funcional

A Federação de Judô de Mato Grosso do Sul (FJMS) promove, a partir das 18h30 desta quarta-feira (26), o Desafio de Judô Funcional - (Foto: Divulgação)

A Federação de Judô de Mato Grosso do Sul (FJMS) promove, a partir das 18h30 desta quarta-feira (26), o Desafio de Judô Funcional. As apresentações serão virtuais, com transmissão ao vivo no canal oficial da entidade no YouTube. O evento tem o apoio do Governo do Estado, por intermédio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

De acordo com a FJMS, devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), trata-se de um torneio amistoso on-line no qual os atletas, cada um na sua casa, têm seus movimentos (golpes) simultaneamente avaliados por uma comissão de árbitros, sob coordenação do departamento de arbitragem da entidade.

As disputas nesta quarta-feira serão entre judocas da Associação Mifune de Judô e Judô Clube Rocha, agremiações de Campo Grande, nas classes sub-13, sub-15, sub-18, sub-21, sênior e veteranos, em formato por equipes. Cada clube pode formar uma equipe com quatro atletas (dois de cada gênero).

Conforme o regulamento, os duelos vão acontecer entre atletas da mesma classe etária e categoria de peso, e dentro do tempo regulamentar para cada idade. Será vencedor o atleta que realizar o maior número de repetições válidas dentro do tempo de cada classe. Em caso de empate no tempo regular, haverá tempo extra (Golden Score – GS), até que se tenha um campeão.

A abertura do Desafio terá participação do diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda. “Essa competição virtual, sem o contato físico entre os judocas, é uma excelente alternativa elaborada pela FJMS para manter os atletas e técnicos ativos neste período tão complicado pelo qual estamos passando”.

O Desafio é um evento-teste para o Campeonato Estadual de Judô Funcional, que terá abertura oficial no dia 23 de setembro e comemorará os 40 anos da FJMS, celebrado exatamente nesta data. “Estávamos preparando uma grande festa para comemorar as quatro décadas de existência da federação. Mas não será a Covid-19 que mudará nossos planos. Estamos nos adaptando com esta nova modalidade de disputa virtual no judô para celebrar essa importante data com o devido reconhecimento”, destaca o presidente da FJMS, José Ovídio da Silva.

Além disso, a competição no mês que vem selecionará os melhores judocas sul-mato-grossenses para a disputa do Campeonato Brasileiro da modalidade. Marcado para 28 de outubro, Dia Mundial do Judô, este será o primeiro evento competitivo completamente virtual organizado pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ), como forma de mobilizar a comunidade do Caminho Suave em meio à pandemia viral.