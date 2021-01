Com 62 pontos, Curry lidera vitória dos Warriors na NBA; Lakers vencem 3ª seguida

Stephen Curry brilha no fim da partida e Warriors derrota o Pelicans - (Foto: Kyle Terada/ Usa Today Sports)

De fora de praticamente toda a temporada passada por conta de uma lesão, Stephen Curry está retomando sua rotina de grandes apresentações em quadra pelo Golden State Warriors. Na rodada de domingo da NBA, o armador deu um show ao marcar 62 pontos e comandou a vitória de seu time contra o Portland Trail Blazers por 137 a 122, em San Francisco. É agora o seu recorde de pontuação na carreira.

Na história dos Warriors, Curry ultrapassou o seu companheiro de equipe Klay Thompson, que chegou a 60, e igualou feito obtido por Rick Barry em 1974. Além de anotar quase metade da pontuação de sua equipe, o astro conseguiu ainda quatro assistências e apanhou cinco rebotes. Andrew Wiggins marcou 21 pontos e pegou sete rebotes para ajudar o time na terceira vitória em seis jogos na temporada.

Nem mesmo os 60 pontos combinados por Damian Lillard (32) e CJ McCollum (28) foram capazes de superar Curry. Quem também mostrou serviço pela equipe do Oregon, que está com a mesma campanha dos Warriors na Conferência Oeste, e cravou seu "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) foi Enes Kanter, com 24 pontos e 12 rebotes.

Quem também teve uma grande atuação na rodada de domingo foi outro astro da NBA. LeBron James comandou a vitória do Los Angeles Lakers contra o Memphis Grizzlies por 108 a 94, fora de casa, flertando com um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) de 22 pontos, 13 rebotes e oito assistências. Anthony Davis também se destacou marcando 17 pontos e pegando nove rebotes.

O triunfo foi o terceiro seguido dos Lakers, que seguem na cola de Los Angeles Clippers e Phoenix Suns na luta pela liderança da Conferência Oeste. O time da Califórnia tem agora cinco vitórias em sete jogos disputados até agora neste início de temporada regular.

Sem os destaques da equipe Ja Morant e Jaren Jackson Jr., os Grizzlies sobreviveram bem na partida devido à boa atuação do trio Kyle Anderson, Tyus Jones e Jonas Valanciunas. O primeiro foi responsável por 18 pontos e o segundo por mais 14. Já Valanciunas anotou um "double-double" com 14 pontos e 10 rebotes.

Em Nova York, o Washington Wizards surpreendeu o Brooklyn Nets ao vencer por 123 a 122. Foi a segunda vitória da equipe da capital dos Estados Unidos, que deixou a lanterna da Conferência Leste para o Detroit Pistons.

Bradley Beal liderou os Wizards com 27 pontos e 10 rebotes, seguido por Russell Westbrook, com 24 pontos e 10 assistências, em sua primeira partida sem anotar um "triple-double" na temporada. O brasileiro Raulzinho contribuiu com cinco pontos em pouco mais de 14 minutos em quadra, incluindo uma cesta de três no último quarto.

Confira a rodada de domingo da NBA:

Detroit Pistons 120 x 122 Boston Celtics

Brooklyn Nets 122 x 123 Washington Wizards

Memphis Grizzlies 94 x 108 Los Angeles Lakers

Minnesota Timberwolves 109 x 124 Denver Nuggets

San Antonio Spurs 109 x 130 Utah Jazz

Chicago Bulls 118 x 108 Dallas Mavericks

Phoenix Suns 107 x 112 Los Angeles Clippers

Golden State Warriors 137 x 122 Portland Trail Blazers

Confira a rodada de segunda-feira da NBA:

Orlando Magic x Cleveland Cavaliers

Philadelphia 76ers x Charlotte Hornets

Atlanta Hawks x New York Knicks

Miami Heat x Oklahoma City Thunder

Toronto Raptors x Boston Celtics

Houston Rockets x Dallas Mevericks

Milwaukee Bucks x Detroit Pistons

New Orleans Pelicans x Indiana Pacers

Golden State Warriors x Sacramento Kings