Com 38 pontos de LeBron, Lakers batem os Blazers e viram a série para 2 a 1

- (Foto: Divulgação/Notícias Ao Minuto)

O astro LeBron James despertou de vez nos playoffs da NBA. Neste sábado, o veterano assumiu o protagonismo e liderou o Los Angeles Lakers na vitória por 116 a 108 sobre o Portland Trail Blazers na "bolha" criada no complexo Wide World of Sports, pertencente à Disney, em Orlando.

LeBron conseguiu um "double-double" de 38 pontos e 12 rebotes. Além disso, contribuiu com oito assistências, e esteve em sintonia com Anthony Davis, que também marcou um "double-double" (29 pontos e 11 rebotes). Os dois foram essenciais para o triunfo que coloca os Lakers em vantagem por 2 a 1 na série melhor de sete do Oeste. O jogo 4 será na segunda-feira, às 22 horas (de Brasília).

Damian Lillard foi o destaque dos Blazers, com 34 pontos, sete assistências e cinco rebotes, mas ele não manteve a intensidade no segundo tempo, etapa em que o time da Califórnia comandou as ações e conseguiu virar a partida com o show de Lebron e Davis.

CJ McCollum e Carmelo Anthony anotaram 28 e 20 pontos, respectivamente, pela equipe de Portland, e dividiram a responsabilidade com Lillard. Ocorre que LeBron e Davis mantêm uma parceria muito afinada e, quando os dois estão em uma noite brilhante, é difícil bater os Lakers, donos da segunda melhor campanha da temporada regular.

E esse protagonismo da dupla ficou evidente especialmente no terceiro quarto. Carmelo esteve bem, e acertou uma sequência de oito pontos. No entanto, a franquia da Califórnia dominou esse período e chegou a abrir 11 pontos de vantagem. Depois, no último quarto, manteve a pontaria afiada e administrou a liderança no placar até o fim.

Neste domingo, dois times podem já garantir vaga nas semifinais de conferência nos playoffs da NBA. Toronto Raptors e Boston Celtics podem têm a chance de abrir 4 a 0 contra Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers, respectivamente, e definir os confrontos.

Há também a expectativa para a presença ou não de Luka Doncic pelo Dallas Mavericks diante do Los Angeles Clippers, que lideram a série por 2 a 1. O astro esloveno torceu o tornozelo no jogo anterior entre as equipes e é duvida para o duelo. Na última partida do domingo, o Utah Jazz tenta abrir 3 a 1 sobre o Denver Nuggets.