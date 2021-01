Com 24 mil pessoas no estádio Nacional, FC Tokyo conquista Copa da Liga Japonesa

Atacante do Tottenham, Son é o principal jogador da Coreia do Sul - (Foto: Eddie Keogh/Reuters)

O estádio Nacional, reformado para receber as cerimônias de abertura e encerramento e as provas de atletismo dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, em julho e agosto deste ano, foi sede nesta segunda-feira da decisão da Copa da Liga Japonesa, a Levain Cup, entre FC Tokyo e Kashiwa Reysol, que encerrou a temporada de 2020 do futebol japonês. Cerca de 24 mil pessoas acompanharam a partida, vencida pelo time de Tóquio por 2 a 1.

O que chamou a atenção foi o sucesso das medidas de prevenção ao novo coronavírus impostas ao público. De acordo com o presidente da J.League, Mitsuru Murai, todos seguiram as orientações de segurança, usando máscaras e mantendo o distanciamento. Ninguém vaiou nem assobiou e torceram apenas batendo palmas, de acordo com os protocolos de segurança. No entanto, um novo estado de emergência pode ser declarado em breve na região de Tóquio por causa do aumento dos casos de covid-19.

A final da Copa da Liga Japonesa estava marcada para o dia 7 de novembro, mas foi adiada por causa de um surto de covid-19 no Kashiwa Reysol, que contaminou até o técnico brasileiro Nelsinho Baptista, que chegou a ser internado, mas felizmente se recuperou sem maiores complicações. Como não havia mais datas disponíveis até o fim do Campeonato Japonês, o jogo foi remarcado para três dias após a decisão da Copa do Imperador, dando um tempo de descanso aos times e fechando a temporada de 2020 do futebol japonês.

Em campo, o atacante Leandro, ex-Palmeiras e Grêmio, abriu o placar no primeiro tempo para o FC Tokyo com um belo gol. Ele pegou a bola na lateral, escapou de quatro marcadores e chutou no canto. O Kashiwa Reysol empatou pouco antes do intervalo com Yusuke Segawa, mas outro brasileiro, Adailton, ex-Vitória, brilhou na segunda etapa e fez o gol do título ao clube de Tóquio.

Foi a terceira conquista do FC Tokyo na Copa da Liga Japonesa em três finais (2004, 2009 e 2020), enquanto que o Kashiwa Reysol tem duas taças (1999 e 2013) e perdeu a sua primeira decisão. O clube de Tóquio igualou o rival Tokyo Verdy como segundo time com mais títulos do torneio. O primeiro é o Kashima Antlers, com seis troféus.