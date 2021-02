Com 2 de Haaland, Borussia Dortmund goleia Schalke em clássico

Haaland - Foto: REUTERS/Marcelo Del Pozo

O Borussia Dortmund goleou, neste sábado, o Schalke 04, por 4 a 0, com uma atuação de gala do jovem norueguês Erling Haaland, que marcou duas vezes no clássico válido pela 22.ª rodada do Campeonato Alemão e realizado em Gelsenkirchen.

O meio-campista inglês Jadon Sancho abriu o placar aos 42 minutos do primeiro tempo, após falha e rebote, ficando livre para marcar. Pouco depois, veio o ápice do clássico: um lindo voleio de Haaland, que colocou o Borussia mais à frente no marcador.

No segundo tempo, Raphaël Guerreiro fez o terceiro e Haaland fechou a goleada, deixando sua marca pela segunda vez na partida. Com apenas 20 anos, o camisa 9 do Dortmund tem cinco gols nos últimos três jogos.

Após dois tropeços nos últimos jogos do Alemão, o Borussia encontra novamente o caminho das vitórias e, agora, se encontra na sexta colocação, com 36 pontos, mas ainda um pouco distante do G4, pois está a seis do quarto Eintracht Frankfurt.

O Schalke, com mais uma derrota, está em último lugar no Campeonato Alemão, com apenas nove pontos e só uma vitória para sua conta.