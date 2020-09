Com 1h30 de antecedência, Messi é o primeiro a chegar ao treino do Barcelona

O craque chegou ao centro de treinamento uma hora e meia antes do início dos trabalhos, demonstrando alto nível de profissionalismo, apesar do clima ruim criado para a sua permanência por mais um ano no clube. - (Foto: Josep Lago/AFP)

Lionel Messi foi o primeiro jogador a se apresentar para o treino do Barcelona, nesta segunda-feira, no CT Joan Gamper. O astro argentino, que anunciou, sexta-feira, sua permanência no clube catalão até o fim da temporada 2020/2021, terá cumprir os protocolos do clube e treinar sozinho por uns dias, pois o restante do elenco iniciou as atividades na semana passada.

O craque chegou ao centro de treinamento uma hora e meia antes do início dos trabalhos, demonstrando alto nível de profissionalismo, apesar do clima ruim criado para a sua permanência por mais um ano no clube.

Na sexta-feira, o astro informou aos seus fãs que iria cumprir seu contrato com o Barcelona até o fim da temporada, que se encerra em junho de 2021.

Dessa forma, o jogador argentino permanece no clube que o lançou no futebol 16 anos atrás. Seu desejo era deixar o clube juntamente com alguns de seus companheiros após a contratação do técnico holandês Ronald Koeman.

Messi havia enviado um pedido de rescisão oficial ao Barcelona na semana passada, em caráter irrevogável. Mas teve de mudar de opinião ao ser questionado sobre multa rescisória de R$ 4,4 bilhões. O jogador e seu estafe queriam romper o acordo sem qualquer ônus. Mas como seria necessário entrar numa briga jurídica com o clube, o camisa 10 repensou.

Nesta segunda-feira, o Barcelona usou a imagem do argentino para divulgar o lançamento da terceira camisa do time a ser utilizada na temporada 2020/2021.