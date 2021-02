Com 1 vitória em 9 jogos, São Paulo tem 2º pior aproveitamento da Série A em 2021

De líder com sete pontos de vantagem ao fim de 2020, o São Paulo chegou a duas rodadas do fim do Campeonato Brasileiro sem chances de ser campeão, em terceiro lugar e a seis do primeiro colocado Internacional. Uma mudança de cenário explicada pela impressionante queda de rendimento do time em 2021. Neste ano, a equipe tem a segunda pior campanha entre os participantes do Campeonato Brasileiro.

Ao empatar com o Palmeiras por 1 a 1, na noite de sexta-feira, o São Paulo passou a acumular apenas uma vitória em nove jogos disputados em 2021. São, ainda, três igualdades e cinco derrotas no ano, o que deixa a equipe com um aproveitamento de 25,93% dos pontos. O time também sofreu 17 gols e marcou 10.

Só o Botafogo, o lanterna do Brasileirão, teve desempenho ainda pior em 2021. O clube de General Severiano só somou um pontos em nove partidas disputadas. Curiosamente, será o próximo adversário do São Paulo no Brasileirão, em partida marcada para a próxima segunda-feira, no Engenhão, pela penúltima rodada da competição.

O São Paulo não tem mais chances de ser campeão brasileiro, mas o duelo tem sua importância para o time, que busca uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2021. O time do Morumbi é o terceiro colocado da competição com 63 pontos, com um a mais do que o Atlético-MG e três a mais do que o Fluminense. E na rodada final, na próxima quinta-feira, receberá o Flamengo, no Morumbi.

Para esse duelo no Rio, o São Paulo não terá Daniel Alves, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Hernanes e Vitor Bueno são os candidatos a substituí-lo. Já o lateral Igor Vinicius volta a ficar à disposição do técnico interino Marcos Vizolli.

Ele também deverá aguardar aval do departamento médico para escalar o São Paulo contra o Botafogo. Afinal, o meia Gabriel Sara ainda recupera de lesão, enquanto o centroavante Gonzalo Carneiro deixou o clássico com o Palmeiras nos minutos iniciais, após ter se contundido.